Adják a japán részvényeket az erős jen miatt

Mire figyeljünk?

A vezető ázsiai tőzsdeindexek többsége mérsékelt emelkedést mutat a ma reggeli kereskedésben, a japán piac azonban lemaradónak számít, a Nikkei 225 index közel 1 százalékot esett. A japán részvényeknek elsősorban az erős jen a nehezék, péntekhez képest a japán fizetőeszköz közel egy egységgel gyengült a dollárral szemben.Az erős jen rontja az exportőr cégek jövedelmezőségét, de ilyenkor jellemzően szenvednek a biztosítók is, az állampapír hozamok ugyanis csökkennek, ami rontja a befektetési eredményüket. Aközel 2 százalékkal értékelődött le.A japán tőzsde mellett esett az ausztrál piac is, azt követően, hogy a legutóbbi hét kereskedési napon ötször lefelé vette az irányt. A nyersanyagtúlsúlyos ausztrál piacnak nem kedvezett, hogy az olajár ha mérsékelten is, de esett ma reggel, a februári WTI-t 53 dollár körül kereskedik.Ami a nemzetközi makronaptárat illeti, az amerikai és a brit GDP lesz a két legfontosabb friss adat a héten. Az Egyesült Királyságban emellett kedden hoz döntést a Legfelsőbb Bíróság arról, hogy szavaznia kell-e a parlamentnek az Európai Unióból való kilépésről.