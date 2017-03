Adócsökkentés is jár a gigászi tőzsdei kibocsátás mellé

A rendelet mérföldkövet jelent a világ legnagyobb tőzsdei kibocsátásának történetében, egyben erős pozitív üzenet a befektetők számára, amelyet a piaci várakozások szerint további hasonló lépések követhetik a közeljövőben. A királyi rendelet 2017. január elsejéig visszamenőleges hatállyal 50 százalékos adókulcsot állapít meg a társaság számára, ami jelentős könnyítést jelent a korábban érvényben lévő 85 százalékos rátához képest. Az Aramco ezenfelül egy 20 százalékos royalty-t is fizetett - ennek további sorsáról azonban a rendelet nem tesz említést. Az intézkedésnek köszönhetően az Aramco adóterhei több tízmilliárd dollárral mérséklődnek, ami nyilvánvalóan még attraktívabbá teszi a vállalatot a befektetők számára. Az Aramco Kína legnagyobb nyersolajszállítója, ezért igyekszik kínai olajtársaságokat is megnyerni mint lehetséges befektetőket. Az Aramco elnöke a tőzsdére vitel lehetőségeiről már tárgyalt a Sinopec kínai olajtársaság vezetőségével, amely egyelőre a kommunikáció és kooperáció elmélyítését nevezte meg a következő lépésnek.A szaúdi kormányzat az Aramco legfeljebb 5 százalékát vinné tőzsdére Rijádban és legalább még egy külföldi helyszínen. Az IPO egyik fő célja új tőke bevonása a grandiózus kormányzati ipar- és technológiafejlesztési tervek megvalósítása érdekében. Ennek értelmében a királyság új iparágakkal kívánja diverzifikálni gazdaságát, és függetlenítené azt az olajtól, illetve az alacsony olajáraktól. Míg szaúdi várakozások szerint a céget több mint 2000 milliárd dollárra értékelheti a piac, addig több elemző kevésbé optimista, és 1000 milliárd dollár alatti értéket tart reálisnak. A most bejelentett adócsökketés azonban szerintük is jelentősen, 2000 milliárd dollár közelébe emelheti ezt.Szaúd-Arábia költségvetési bevételeinek több mint 60 százaléka az olajból származik, vagyis az adócsökkentés érdemben befolyásolhatja az ország pénzügyi helyzetét is. Mindazonáltal elemzők szerint a lépés hatása korlátozott lesz, miután a várakozások szerint az éppen az Aramcótól származó osztalékbevételek nagyrészt helyettesíthetik az adóbevételeket. Az ország idei költségvetését mindenesetre már eleve az adócsökkentés kalkulált hatásával tervezték, így Mohammed al-Jadaan pénzügyminiszter szerint a kormányzati bevételek és közszolgáltatások nem kerülhetnek veszélybe. A szaúdi költségvetés 2015-ben rekordmértékű hiányt halmozott fel (98 milliárd dollár), ami a GDP 15 százaléka, és bár a deficit tavaly a tervezett 87 milliárd dollárnál is alacsonyabbra, 79 milliárd dollárra süllyedt, ez nem változtatott a terveken. Khalid Al Falih, az Aramco vezetőjének korábbi nyilatkozata szerint a kibocsátásból befolyó pénzt a szaúdi állami vagyonalap fekteti majd be nem olajkapcsolt eszközökbe.Az Aramco a világ összes olajcége közül a legnagyobb bizonyított olajkészletekkel rendelkezik, napi kitermelése 10 millió hordó körül van, termelő kapacitásai pedig lehetővé teszik, hogy napi 12 millió hordó olajat is felszínre hozzon egy nap. 2015-ben a vállalat által közölt adatok szerint nyersolaj és kondenzátum készlete 261 milliárd hordó volt. Hogy a nagyságrendek érzékelhetőek legyenek, a legnagyobb nem állami olajcég, az ExxonMobil 25 milliárd kőolajhordó egyenérték bizonyított készlettel rendelkezik. Ezekkel a készletekkel könnyedén meg lehet magyarázni a 2000 milliárd dollár feletti cégértéket, hiszen hordónként egy 10 dolláros konzervatív értékkel számolva is 2500 milliárd dollár jön ki.