Aki úgy tett, mint Mészáros Lőrinc, megduplázhatta a pénzét

Mészáros Lőrinc részesedést szerzett egy magyar tőzsdei vállalatban, a Konzumban

A hírre négy kereskedési nap alatt megduplázódott a Konzum árfolyama

Nagyon pörögnek az események az egyik hazai tőzsdei cégnél, a Konzumnál, a vállalat részvényárfolyama nagyot emelkedett múlt hét péntek óta, amikor a cég bejelentette, Mészáros Lőrinc 19,57 százalékos részesedést vásárolt a társaságban.A Konzum árfolyama múlt hét pénteken még 57 forinton zárt, miután azonban kiderült, hogy Mészáros Lőrinc részesedést szerzett a cégben, az árfolyam napi limittel, közel 20 százalékkal emelkedett az elmúlt napokban. Így az árfolyam mostanra megduplázódott, jelenleg 116 forintot ér egy darab Konzum-részvény.

Lehet, hogy az én nevem valamit számít vagy valamit jelent a mai gazdaságban. Hiszen azt gondolom ez egy nyilvános részvénytársaság, tehát bárki kereskedhet vele, vehet részvényeket, gondolom így árazzák be ezt az egészet, a piac árazza be, nem Mészáros Lőrinc árazza be egy nyilvános részvénytársaságnak a részvényeit.

A dinamikus emelkedésben az is szerepet játszott, hogy egy illikvid, vagyis nagyon alacsony napi forgalmú részvényről van szó, amelynek az ajánlati könyvében kevés részvény szokott szerepelni a vételi és az eladói oldalon. A hír hatására viszont megnövekedett az érdeklődés a papírok után, de mivel kevés volt az eladó, így a kívánt nagyobb részvénymennyiséget csak sokkal magasabb áron tudták megszerezni az új belépők.A Hír TV-nek Mészáros Lőrinc nyilatkozott a Konzum árfolyamemelkedéséről, és bár elismerte, hogy az ő neve is szerepet játszhat a Konzum szárnyalásában, nem ő, hanem a piac árazza be a vállalat részvényeit. Mészáros a következőket mondta: