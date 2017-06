Alakul az újabb magyar sikersztori? - Ganz-fejlesztés hódíthatja meg Indiát

Ganz-fejlesztéssel terjeszkedne a Roszatom Indiában

Egy nagyságrenddel feljebb

Több részből álló stratégiája részeként az indiai sajtó értesülései szerint a Roszatom a helyi vízenergia piacon is meg kíván jelenni, méghozzá a 2008 óta az Atomenergomas többségi tulajdonában álló Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. által fejlesztett kisméretű, 0,5-2 MW kapacitású konténeres vízerőművével.

Széleskörű kedvező tapasztalatokkal rendelkezünk indiai partnereinkkel való együttműködésénkről, (...) reméljük, hogy a kis vízerőművek ígéretes területe is együttműködésünk tárgyát fogja alkotni. Emellett abban is hiszünk, hogy ez a terület olyan egyéb dél-ázsiai államok számára is ígéretes lehet mint Nepál, Srí-Lanka és Bhután

India összességében 175 gigawatt új megújuló energiaforrásra támaszkodó kapacitás telepítését irányozta elő 2022-ig; és a program további célja, hogy 2040-re az országban telepített kapacitások 40 százaléka megújuló legyen.

Biztosak vagyunk benne, hogy az indiai megújuló energia piac hatalmas potenciált rejt, és jó lehetőségeket nyit meg az együttműködés előtt, amelyeket alaposan értékeltünk

Jó okuk van rá

A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó A Ganz EEG Kft. magyarországi középvállalat, amely 180-as dolgozói létszámmal és mintegy 14 millió eurós éves forgalommal rendelkezik a honlapján feltüntetett adatot szerint. A társaság 2008 óta az orosz atomenergetikai ipar egészét átfogó Roszatom cégcsoporthoz tartozik. Tulajdonosa 49 százalékban a magyar Ganz Holding, amely magyar termelő és szolgáltató vállalatokat egyesít. Az 51 százalékos orosz többségi tulajdonos az 50 mérnöki és energetikai gépgyártó vállalatot tömörítő orosz Atomenergomas csoport. A Ganz EEG Kft. fő tevékenységi köre az engineering és energetikai gépgyártás, ezen belül vízgépek, atomerőművi, olajipari, illetve környezetvédelmi berendezések gyártása. A vállalat elsősorban kisszériás termékek: kis- közepes és nagyméretű sziattyúk, vizturbinák, atomerőművi átrakóberendezések tervezése és gyártása terén rendelkezik speciális tudással. A vállalat nagy teljesítményű erőművi szivattyúi az orosz és ukrán atomenergetikai ágazatban is keresettek.

Egyre-másra fordulnak a megújuló energiaforrások felé nem csupán a hagyományos energiaforrások kitermelésében élenjáró országok, de a szén-, olaj- és nukleáris iparban érdekelt vállalatok is. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy aorosz állami atomenergetikai óriás is nyit a megújuló energiaforrások felé. A társaság durván egy évvel ezelőtt, 2016 nyarán jelentette be, hogyösszességében mintegykapacitással tervez telepítenivilágszerte. A Roszatom atomerőművi berendezések gyártásával foglalkozó Atomenergomas nevű vállalata pedig már 2010-ben a szélturbinák gyártását és szélfarmok fejlesztését célzó terveket mutatott be.Kisebb figyelmet kapott, hogy a Roszatom a többségi tulajdonában állórévén apiacán is terjeszkedést tervez ázsiai és afrikai országokban. A Ganz EEG által fejlesztett mini vízturbina, de tárgyalások folytak, illetveis (az utóbbi időben Szudánról és Dél-Afrikáról is lehetett hallani ebben a körben). A Ganz EEG mellett a termék értékesítésében a Roszatom nemzetközi, ais közreműködik, amelygyártásával foglalkozik, ésaz orosz atomerőmővi beruházásoknak. A Ganz EEG átrakó berendezései Paksi Atomerőműben, illetve világszerte számos, hasonló technológiával épült atomerőműben működnek napjainkban.A legutóbbi hírek szerint azonban aisAz indiai gazdasági sajtó értesülései szerint ugyanis a Roszatom azt tervezi, hogy a lehetőségekre tekintettel belép a hatalmas országis. A Roszatom terveiben szerepel, hogy afelhasználását növelő projektekben is részt vesz a világ második legnépesebb országában, valamint több más, térségbeli államban. Ez a piac pedig kétségtelenül eggyel nagyobb nagyságrendet képvisel mint az említett országok, az ide való belépés így nagy sikert jelentene a vállalatcsoport számára.A Ganz EEG 2013-ban kezdte el a termék fejlesztését, a munka célja egy olyan új turbinacsalád létrehozása volt, amely szabványos konténerbe építve könnyen telepíthető és üzemeltethető mini vízi erőműként új piacot nyithat a vállalatnak. Aforintos költségkeretforint összegű saját részt és az Új Széchenyi Terv Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapjának mintegyforintos összegű hozzájárulását tartalmazta.A társaság szerint a kétéves fejlesztés eredményeként megvalósult konténeres mini vízi erőmű jól alkalmazható azokban az országokban, ahol a lakosság földrajzi eloszlása egyenetlen, a települések jelentős hányada elektromos áramellátással nem rendelkezik, valamint belátható időn belül nem is számíthatnak a villamosításra. A berendezés helyszíni telepítése és üzembe helyezése egyszerű. A rendelkezésre álló vízenergiát akár önállóan, sziget üzemmódban is képes hasznosítani és akár műholdas kapcsolaton keresztül is vezérelhető a mini vízi erőmű.- fogalmazott a Roszatom a portál által idézett közlésében.A lépés időzítése jó ütemérzékre utal, tekintettel a megújuló energiaforrások fejlesztésére vonatkozó közelmúltban bejelentett ambiciózus indiai tervekre.Névtelenséget kérő forrásra hivatkozva a helyi sajtó azt írta,a Roszatom a nem-nukleáris energiaforrások területén aktív leányvállalata, a JSC OTEK révén - részben- kíván részt venni. Ezt megelőzően a Roszatom, illetve a JSC OTOK 2017 februárjában partnerséget kötött a holland Lagerwey Wind BV szélturbinagyártóval. Akontrollja segíthet a Roszatomnak a költségek alacsonyan tartásában, és abban, hogy versenyképes tarifákkal jelenhessen meg az indiai szélenergia szektorban, amelymozdul el. Az ország edig elsősorban napenergia piacon aktív állami ügynöksége, a Solar Energy Corporation of India Ltd (SECI) a hosszú távú tervek keretébenalapú villamos energia termelő kapacitás kiépítését tervezi megtendereztetni.- reagált az OTEK egy szóvivője a livemint.com megkeresésére, aki szerint ezzel együtt egyelőre korai lenne bizonyos üzleti döntéseket kommentálni.Oroszországnak már csak a nyugati országokkal megromlott kapcsolataira tekintettel is jó oka van arra, hogy a korábbiaknál jobb és kiterjedtebb gazdasági kapcsolatokat építsen ki Indiával. Az orosz vállalatok terjeszkedése egyébként már korábban elkezdődött Indiában. Tavaly a Rosznyeft állami olajcég mintegy 12,9 dollárért szerezte meg az Essar Oil indiai olajvállalatot. A terveket pedig az Egyesült Államok Párizsi Klímaegyezményből való kilépése is sajátos fényben világítja meg.A Roszatomegyüttműködésben áll azis, a kooperáció az indiaifejlesztésére vonatkozik. A már megépült 1. és 2. blokkok mellet a 3. és 4. blokkok megvalósítása már folyamatban van, és a két ország már az 5. és 6. blokkok tervezéséről, felépítéséről és finanszírozásáról is megállapodott. Az új blokkok az NPCIL és a Roszatom Atomstroyexport nevű egységének közös kivitelezésében valósulnak majd meg.