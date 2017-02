Alakul az újabb orosz-magyar energiaüzlet

Az MFGT még tavaly decemberben kínálta fel szabad kapacitásainak egy részét a Gazpromnak, nem sokkal azután, hogy Magyarországon tárgyalt az orosz gázóriás vezetése. A társaság egyelőre értékeli az ajánlatot.Ősszel a társaság vezérigazgató-helyettese, Alekszandr Medvegyev már jelezte, hogy cége kész "figyelembe venni a jelentős magyarországi tárolási lehetőségeket is térségi tevékenysége optimalizálásakor, és nyitott hosszú távú megállapodásra is". Az oroszországi társaság az itt tárolandó gázt a magyarországi és a térségi piacra szánja.Mindazonáltal van Európában szabad tárolókapacitás máshol, például Szerbiában, Holllandiában és Ausztriában is. Ami az árat illeti: a magyarországi tárolási díjaknak felső határt szab a hatósági tarifa, de a bérbeadó annak alámehet.Az, hogy végül mennyi gázt tárolhat itt, magyar oldalról függ, hogy az MFGT mekkora kapacitást tart fenn a tárolásra köteles egyetemes szolgáltatónak, továbbá, hogy milyen egyéb (ellátás)biztonsági, illetve piaci szempontokat tart még szem előtt. Az MFGT köteles fenntartani a tárolók egy részét az egyetemes szolgáltatóknak, amelyeknek a gáztörvény előírja, hogy tárolókban helyezzék el az elmúlt tíz év legnagyobb téli fogyasztásának a legalább 60 százalékát, amihez az MMBF Földgáztároló Zrt. létesítménye is igénybe vehető.