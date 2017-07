Álhíreket gyártott bukott színésznő, így manipulálta a tőzsdéket

Kamilla Bjorlin nem a legnagyobb színésznők közé tartozik, de azért néhány filmben láthattuk szerepelni. Felbukkant a Neveletlen Hercegnő második részében, de volt szerencséje egy filmben játszani Al Pacinoval és Anthony Hopkins-szal is. A színészkedés volt a szenvedélye, már gyerekkora óta, de amikor hollywoodi karrierje elkezdett leáldozni, más bevételi források után kellett néznie. És úgy tűnik, hogy a tőzsdén találta meg a számítását, bár nem a leghagyományosabb módon.

Forrás: Shutterstock

Bírósági dokumentumok szerint a színésznő titokban újságírókat fizetett le, hogy bizonyos cégekről kedvező híreket terjesszenek el, akár a Twitteren, akár a Facebookon, akár cikkek formájában blogokon.

A Galena Biopharma nevű gyógyszercég például a Lidingo egyik ügyfele volt. A SEC dokumentumai szerint havonta 20 ezer dollárt fizettek a színésznő cégének azért, hogy "reklámozzák őket". Cserében a Lidingo 25 százalékos árfolyamemelkedést ígért, vagy pénzvisszafizetési garanciát. Végül a cégről több tucat cikk született, az árfolyam pedig több mint a tízszeresére emelkedett.

Bjorlin, művésznevén Milla Bjorn, 2011-ben alapította anevű céget, ami a vádak szerint fizetett újságíróknak és bloggereknek, hogy pozitív hangvételű cikket írjanak olyan vállalatok részvényeiről, amelyek a Lindigonak fizettek. A SEC megállapítása szerint az írók gyakran álnevet használtak és többször is felhívta rá a a Lidingo a figyelmüket, hogy még csak véletlenül se említsék meg, hogy fizettek nekik. És azt sem, hogy kik alkalmazzák őket valójában. Amikor az egyik szerző mégis megtette, a színésznő "idiótának" nevezte egy e-mailben.Ha valaki elérte, hogy a részvény árfolyama emelkedjen, akkor bónuszokat kaphatott. Annak érdekében, hogy hitelesnek tűntessék fel a szerzőket, hamis profilokat hoztak létre, voltak, akiknek pénzügyi MBA-végzettséget, volt, akinek fizikusi végzettséget "adtak", sőt, volt akiről azt állították, hogy egy Fortune-20-as vállalatnak dolgozik.

Nagyon sok csatornán el lehet most érni a befektetőket, azt szeretnénk, ha az emberek kritikusak lennének

Kamilla Bjorlin a várakozások szerint már ebben a hónapban polgári peres ügyek vádlottja lehet és akár több millió dolláros büntetéssel is szembenézhet.Manapság egyre inkább a számítógépes algoritmusok veszik át a traderek helyét. A gépek másodpercek töredéke alatt hoznak döntéseket arról, hogy részvényeket adjanak-vegyenek. Szofisztikált algoritmusokat használnak, amelyek már nem csak az árfolyamváltozásokat figyelik, hanem a mainstream médiában megjelenő híreket, sőt, a közösségi médiában felbukkanó posztokat is. Az amerikai piacokon a hedge fundok részvénykereskedésének 30 százalékát már számítógépes algoritmusok adják, vagyis mintegy kétszeresét ahhoz képest, ami pár évvel ezelőtt jellemző volt.2015-ben az amerikai pénzügyi felügyelet (SEC) egy skót kereskedőt büntetett, miután Twitter-posztjai megmozgatták két részvény árfolyamát. Ne is kicsit. Az egyik papír árfolyama 28 százalékot, a másik részvény pedig 16 százalékot esett a trader által publikált "álhírekre". Ez 1,6 millió dolláros kárt okozott a részvényeseknek, ő viszont nyert rajta.Az álhírek elleni harc nem csak a politikusok mantrája lett mostanában, de a SEC is figyelmeztette a befektetőket és több mint egy tucat ember, illetve cég ellen indítottak eljárást - köztük a színésznő ellen - azzal kapcsolatban, hogy látszólag független elemzéseket kértek pénzért olyan neves pénzügyi blogoktól és magazinoktól, mint a Seeking Alpha, a Forbes, a Motley Fool, vagy a Benzinga.- mondta el a SEC egyik embere, Melissa Hodgman.Egy olyan időszakban, amikor a befektetési cégek azzal szembesülnek, hogy a mesterséges intelligencia és a technológia segítségével másodpercek töredéke alatt lehet befektetési döntéseket hozni, egyre fontosabb lesz, hogy a megbízható forrásokat kiválasszák. A JP Morgan egyik legutóbbi elemzése szerint a napi kereskedési tevékenység mindössze 10 százalékát végzik emberek. A big data-stratégiák egyre inkább átveszik a hagyományos, fundamentális elemzéseken alapuló kereskedés helyét, ami miatt a következő években hatalmas változások várhatók.A Social Market Analytics például napi szinten több millió Twitter-posztot vizsgál meg, hogy a tradereknek valamiféle iránymutatással szolgáljon azzal kapcsolatban, hogy merre mennek várhatóan a részvényárfolyamok. A kisvállalatokat, "centes papírokat" nem követik és igyekeznek elkerülni az álhíreket. Ilyen technológiát fejleszt most egy houstoni startup, az Indexer is, akik azon dolgoznak, hogy a hírek megbízhatóságát pontozzák.Ha valaki valami álhírt posztol annak érdekében, hogy felhajtsa egy részvény árfolyamát, elég egy rövid idő is, hogy nyereséget csináljon. Még ha aznap ki is derül, hogy nem volt igaz a pletyka, beszáll és kiszáll és gyorsan meggazdagszik rajta. Az egyedi befektetőkre nézve ez még veszélyesebb, akik saját maguk hozzák meg befektetési döntéseiket. Az intézményi befektetők megfontoltabb, stratégiai döntéseket hoznak, a kisbefektetőket könnyebb "palira venni".A pénzügyi oldalak és magazinok is igyekeznek megfékezni az álhíreket, amelyek potenciálisan mozgathatják az árfolyamokat, a Benzinga például bezárta egy külsős blogját, amit például Kamilla Bjorlin is használt arra, hogy a fizetett íróival álhíreket terjesszen és azon pénzt keressen. A Seeking Alpha szintén dolgozik egy rendszeren, ami beazonosítja a posztok szerzőit, ezzel hitelesítve az oldalon megjelenő bejegyzéseket.