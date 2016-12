Állami támogatás: máris kapkodnak az elektromos autók után

A pályázati lehetőség meghirdetése előtt már tapasztalható volt fokozottabb érdeklődés és várakozás az ügyfelek részéről, a korábbi időszakhoz képest érzékelhető volt az ajánlatkérések számának ugrásszerű növekedése.

Az állami támogatás a honlapunkon és a szalonokban is megtöbbszörözte az érdeklődést. Jelen pillanatban egy kezdeti stádiumnál járunk. Ez azt jelenti, hogy sok érdeklődő kezdte el körbe járni a témát és információt gyűjteni. Természetesen a komoly érdeklődők száma is megugrott, az első 1,5 hónap tapasztalt aktivitás alapján a 2017-es év kiemelkedőnek várható elektromos autó értékesítés terén.

A megjelenést támogatta a Porsche Hungaria.

Magyarországon is egyre többen gurulnak kizárólag elektromos hajtású autókkal az utakon, de a kormányzati akaratnál lassabban cserélődik nulla károsanyag-kibocsátásúra a hazai autópark. A kritikus tömeg eléréshez más országokhoz hasonlóan a tisztán elektromos hajtást nem csak a nyilvános töltőinfrastruktúra kiépítésével, hanem közvetlen állami vásárlási támogatással, 1,5 millió forinttal támogatja a kormány.A pályázatokat október 27. óta lehet benyújtani az állami támogatásra, legkésőbb pedig jövő év június elsejéig kell beérkezniük. A forgalmazók a pályázati időszak kezdete óta élénkülő keresletről adtak számot, ugyanakkor ez még a forgalomba helyezéseken nem látszik. A Porsche Hungaria, a Volkswagen importőre megkeresésünkre elmondta:A Nissan importőre is hasonlókról számolt be:A KIA forgalmazójánál is megnőtt az érdeklődés a tisztán elektromos meghajtású autók iránt, de azt is hozzátették, hogyA BMW Magyarország pedig arról nyilatkozott lapunknak, hogy az állami támogatás pozitív hatása már érezhető, de ez egyelőre még a forgalombahelyezéseken nem látszik, tekintettel arra, hogy kb. 20 db kérvény van folyamatban különböző státusszal.