Amerikai Fukusimával riogat az USA energiaügyi minisztere

A helyzetet a Trump adminisztráció úgy kívánja kezelni, hogy az ország összes nukleáris hulladékát - amelyek jelenleg az ország számos pontján található tárolókban pihennek - a nevadai Yucca Mountain nevű hegy gyomrába vájt hulladéktárolójában helyezné el.

A használt üzemanyag-kazettákat egy olyan térségben, az ügynevezett 'tűzkörön' belül tárolják, amelyben megvan az esély egy földrajzi esemény előfordulására; így bizonyos mértékben megismétlődhetnek a fukusimai történtek

Morális kötelezettség

Főszerepben az atomerőművek?

Az Amerikai Egyesült Államok a Japánban 2011-ben történt fukusimai balesethez hasonló nukleáris katasztrófát szenvedhet el, amennyiben nem talál megoldást nukleáris hulladékai kezelésére - figyelmeztetett Perry kedden.A régóta tervezett megoldás érdekében a Fehér Házt kér a Kongresszustól első lépésben a nukleáris hulladéktárolóújraindításához.A Kongresszus előtt Rick Perry konkrétan említette avet, ahol az üzemeltető Southern California Edison évek óta tárol kiégett nukleáris üzemanyag-kazettákat pihentető medencékben, ami egyébként a nukleáris iparban bevett gyakorlatnak számít. A Csendes-óceán partján elhelyezkedő, már leszerelt erőmű közelében vezet az Egyesült Államok, egy olyan területen, ahol aelőfordulásának esélye viszonylag magas.- mondta Rick Perry a költségvetési bizottság tagjai előtt.Az energiaügyi miniszter ezúttal tudományosan is alátámasztott problémára hívta fel a figyelmet, a közelmúltban ugyanis a Princeton University, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs elemzése hasonlóan súlyos következtetésekre jutott.Perry szerint morális kötelezettség végleges megoldást találni az ország nukleáris hulladékának problémájára, ennek érdekében támogatta a Yucca Mountainnel kapcsolatos terv megvalósítását, és számíthat a Kongresszus számos tagjának támogatására is, akik örömmel tudnák saját szövetségiegy biztonságos helyen a veszélyes hulladékot. A terv kivitelezését azonban nehezíti, hogy a nevadai döntéshozók és a környezetvédők évek ótaazt.Perry ugyanakkor annak lehetőségét sem zárja ki, hogy az USA nukleáris hulladékaita nevadai, korábbi nukleáris kísérletek terepéül is szolgáló komplexumokban tárolják, de lehetséges új-mexikói és texasi helyszíneket is megemlített.Az amerikai energiaügyi miniszter egy nappal korábban, hétfőn még arról beszélt, "", a nukleáris energiára ugyanis "", például a kisebb kapacitású, úgynevezett moduláris kisreaktorok révén. Jelenleg az USA áramtermelésének mintegy 20 százaléka származik atomerőművekből, azonban az EIA, a kormányzati energiainformációs hivatal prognózisa szerint ez a század közepére 11 százalékig süllyedhet, részben a földgáz és a megújulók támasztotta konkurencia, részben számos atomerőmű kiöregedése miatt.Kedden egy másik, a nukleáris energiaforrással kapcsolatos fontos esemény is történt a tengerentúlon, a képviselőház ugyanis megszavazta . A törvénynek köszönhetően a szolgáltatók szélesebb köre részesülhet a kedvezményben, és meggyorsíthatja az erőműépítéseket is. A törvény értelmében a 2020 után üzembe helyezett atomerőművekből származó villamos energiat kap majd a szövetségi költségvetésből, ami a következő tíz évben 16 milliárd dollárba fog kerülni az adófizetőknek. A törvény különösen Georgia és Dél-Karolina államok számára fontos, ahol jelenleg is folynak új atomerőművek kivitelezési munkálatai.