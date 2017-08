Amikor az öledbe hullik 4000 milliárd forint, és te inkább visszaadnád

Az Európai Bizotság tavaly 13 milliárd eurós bírságot szabott ki az Apple-re

A bírságot Írországnak kellene begyűjtenie, ők viszont ellenzik az EB döntését

Írország nem a világ adóbehajtója, aki mindenki helyett beszedi az adót

Tavaly szeptemberben az Európai Bizottság (EB) 13 milliárd eurós bírságot szabott ki az Apple-re, amiért az az EB szerint az amerikai cég adókedvezmények formájában tiltott állami támogatást kapott Írországtól. Az ír kormány már akkor jelezte, fellebbez az EB döntése miatt, annak ellenére, hogy a 13 milliárd eurós bevétel jelentős forrás lenne az ír költségvetésnek, nagyjából akkora összeg, mint amennyit Írország évente az egészségügyre költ.Írország kifejezetten jól jár azzal, hogy nagy multinacionális vállalatokat különböző adókedvezményekkel az országba csábít, az ír GDP elmúlt években látott szárnyalása részben ezeknek a cégeknek köszönhető, így érthető, ha nem akarja elijeszteni őket. Az új ír pénzügyminiszter, Paschal Donohoe most a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak mondta el, hogyDonohoe szerint az Apple nem a vállalatra szabott adózási jogszabályokból profitált, hanem a minden más vállalatra is érvényes szabályok alapján működik Írországban, ezek a szabályok pedig összhangban állnak az ír és az európai joggal is. Ha arra kötelezik, Írország begyűjti a 13 milliárd eurós bírságot, de azt egy alapban parkoltatja majd, ezzel párhuzamosan pedig minden rendelkezésre álló jogi eszközzel fellép az Európai Bizottság döntésével szemben.A 13 milliárd eurós bírsággal kapcsolatban tavaly Tim Cook, az Apple vezérigazgatója azt mondta, hogy az EB döntése nem fog jogerőre emelkedni, mert az amerikai cég fellebbez, és az EB kezdeményezése elbukik.