Angliából jöhetnek az első elektromos Minik

Az Egyesült Királyságban az oxfordi gyár a Minik gyártásának egyik fellegvára, ahol az évi 360 ezer autónak mintegy hatvan százaléka készül, azonban a Brexit miatti bizonytalanság következtében még nem dőlt el, hogy hol fogják legyártani az elektromos Miniket. Az anyavállalat BMW-nek van egy hollandiai gyára is, így elképzelhető, hogy oda telepítik majd az elektromos Minik gyártását, de nem zárták ki a regensburgi gyárat sem. A holland gyár mellett szólhat az, hogy jelenleg ott gyártják a hibrid meghajtású Miniket. Jelenleg 4500 fő dolgozik ott, de augusztustól már a BMW X1-et is ott gyártják, így a létszám 5000 főre növekedhet. (2012-ben még csak 1500 ember dolgozott a hollandiai gyárban.)Az autógyártókat nehéz helyzetbe hozhatja, ha Nagy Britannia ténylegesen kilép az EU-ból, mivel a vámok komoly többletterhet jelentenének. A BMW Németországban, Bavariaban gyártja az elektromos motorokat és akkumulátorokat, amit át kéne szállítania Oxfordba, azonban akkor már vámterhekkel is kéne számolni. Ezért a BMW vezetői teljes visszatérítést szeretnének, ha az Oxfordban legyártott Mini Európában kerülne értékesítésre. Egyes információk szerint a német autógyártó a szeptember közepén tartott Frankfurti Autószalon eseményén jelentheti be végleges döntését.Nagy a tét, többek között azért, mert hatalmas befektetéseket valósított meg a német gyártó 1994 óta, amikor megvette a vállalatot. Az elmúlt 13 évben több milliárd fontot fektetett a márkába, 2012 és 2015 között 750 millió fontot költött el az oxfordi gyár fejlesztésére. Azért is fontos a döntés, mert manapság egyre több hír jelenik meg a zéró kibocsátás iránti igényről, így hosszú távon a hibrid, elektromos autóké lehet a legnagyobb piaci részesedés. Ez az oxfordi gyár leépítését eredményezné, mivel a gyár jelenleg nem képes az elektromos Minik gyártására, így elveszítené relevanciáját. Mások véleménye alapján azonban az oxfordi gyár kulcsfontosságú a gyártó életében (már csak a hatalmas beruházások miatt is), ezért a vámok és egyéb kötelezettségek ellenére is megmarad majd a relevanciája.