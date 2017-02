Áramszolgáltatást indít a nemzeti közműcég

Az ENKSZ tavaly december 5-én adásvételi szerződést írt alá az EDF DÉMÁSZ 100 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról az EDF International S.A.S.-val, ez a tranzakció most lezárult, a vállalat új neve 2017. március 1-jétől DÉMÁSZ Zrt. lesz, ezzel elindul a nemzeti közműszolgáltatás áramszolgáltatási üzletága.Az EDF DÉMÁSZ közel 1500 főt foglalkoztat, regionális villamos energia egyetemes szolgáltatói és versenypiaci engedélyekkel is rendelkezik, és hozzá tartozik leányvállalata, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. is, amely 32 200 kilométer hosszú villamos hálózatot üzemeltet. A társaság közel 775 ezer lakossági- és versenypiaci fogyasztót lát el villamos energiával az ország dél-keleti részén, így az egyetemes szolgáltatás mellett 10 százalékos részesedése van a hazai szabadpiacon is.Az ENKSZ részben saját, részben külső forrásból finanszírozta a tranzakciót. Ez utóbbit az MVM Csoport biztosította, amely ezzel az ENKSZ résztulajdonosa lett. A nemzeti közműszolgáltatási rendszer kialakításáért és fejlesztésért felelős ENKSZ továbbra is függetlenül, önálló irányítással működik a magyar energiapiacon.