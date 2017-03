Aranyláz a magyar tőzsdén, naponta 20 százalék hozam nem ritkaság

Nehéz venni és eladni

Kis tételek is megmozgatják az árfolyamot

A kisbefektetők terepe

Fals mozgások

Nincs elemzői lefedettség

Nem működik a technikai elemzés sem

Mit lehet most tenni?

A kispapírokban alacsony a forgalom, ezért már beszállni sem könnyű, különösen igaz ez azokra az esetekre, amikor valamilyen sztori is van az adott vállalatokban, mint az elmúlt napokban a Konzumnál. A vállalat részvényárfolyama többször is napi limittel emelkedett, így hiába álltak bent nagyobb tételek már nyitás előtt, az árfolyam szinte azonnal közel 20 százalékos pluszba ugrott, így a kitartó vevők csak néhány nap várakozás után jóval magasabb áron tudtak részvényekhez jutni. Persze mondhatnánk, hogy kit érdekel, hogy magasabb áron veszünk, ha utána néhány nap alatt úgyis megduplázzuk a pénzünket, csakhogy az alacsony forgalmú papírokból kiszállni sem könnyű (ha limittel emelkedik a papír, akkor még emelkedésben sem), főleg ha elmúlik a hisztéria, esni kezd az árfolyam, a befektetők tömegesen eladni akarnak, hirtelen mindenki a szűk ajtón keresztül akar kimenekülni.Persze nem csak limittel tud mozogni egy részvény árfolyama, az alacsony forgalom miatt akkor sem könnyű venni vagy eladni a kispapírokat, amikor átlagos a kereskedés ritmusa. Vannak napok, amikor egyáltalán nincsen kötés a hazai kispapírokban, de amikor létre is jönnek megbízások, akkor is igaz az, hogy kisebb, néhány százezer forintos tételek is jó néhány százalékkal arrébb tehetik az árfolyamot, így ebben a kategóriában érdemes arra felkészülni, hogy nem pontosan olyan áron veszünk vagy adunk el, mint ahol szeretnénk, ezért a tranzakció előtt papíron meglévő nyereségünket (vagy veszteségünk) sem feltétlenül tudjuk realizálni.A kisebb kapitalizációjú vállalatok alacsony forgalmú részvényeiből általában nem vásárolnak a profi befektetők, például az alapkezelők, pedig hosszabb távon az ő vételeik stabilizálhatnák az árfolyamot, de akár az ő jelenlétük miatt kezdhetnék meg az adott kisrészvény követését az elemzők stb. A nagybefektetők nélkül a nem feltétlenül hosszútávú befektetőként, inkább csak spekulánsként jelenlévő kisbefektetők kereskednek a papírokkal, emiatt pedig tartósan volatilis lehet a részvények árfolyammozgása, a kockázatok között ezt is mérlegelni kell.Az alacsony forgalom már csak azért is veszélyes, mert kis összeggel is meg lehet mozgatni az árfolyamot, ez pedig sokakat arra csábít, hogy valamelyik irányba kilendítsék a kurzust, a fals mozgásokra pedig más befektetők is rámozdulnak. A folyamatot indító "befektetők" gyakran már aznap kiszállnak, céljuk semmi más, mint hogy az árfolyam manipulálásával gyorsan tegyenek szert haszonra, miközben a hosszabb távra befektetők az árfolyammanipulátorok miatt is bukhatnak.A hazai (a külföldiekről ne is beszéljünk) elemzőházak nem szívesen készítenek elemzéseket kisebb hazai vállalatok papírjairól, ezekben ugyanis olyan alacsony a forgalom, hogy nem térül meg a befektetés, egyszerűen nem kapnak akkora ordereket, hogy érdemes legyen követni a kispapírokat, ráadásul a szokásosnál alacsonyabb transzparencia, nehezebben átlátható működés miatt kockázatosabb is ezekkel a részvényekkel foglalkozni. Az elemzések hiányában azonban a befektetők számára is kevesebb a kapaszkodó a kispapíroknál, jóval kevesebb információ áll rendelkezésre, mint például az OTP-nél, Molnál stb., így lényegesen nehezebb megalapozott befektetési döntést hozni.A fundamentális elemzésen túl a technikai elemzés is kevésbé működik, a kispapíroknál, az olyan heves árfolyammozgásoknál, mint amilyeneket az elmúlt napokban a hazai kispapíroknál láttunk, nehezen alkalmazhatók a különböző indikátorok, trendvonalak stb. Egyébként már csak azért sem, mert az árfolyamok múltbeli alakulása sokszor semmilyen kapaszkodót nem ad, sok kisebb cég az évek során alaposan átalakítja működését, bizonyos időközönként egyszerűen profilt vált, így a néhány évvel ezelőtti árfolyamokat vizsgálni sokszor felesleges. Jó példa erre a Novotrade-Genesis-Hun Mining-sztori, a vállalat az évek során először szoftverfejlesztéssel és elektronikus könyvkereskedéssel foglalkozott, majd napelemgyártó cég lett belőle, aztán a bányászat lett a fő profil, de a Konzum és az Opimus működése is alaposan átalakult az elmúlt hónapokban.Bankbetéten már nem lehet pénzt keresni, állampapíron pedig csak néhány százalékot, ilyen kamatkörnyezetben logikusan keresik a befektetők a magasabb hozamot, de azt nyilván csak magasabb kockázat mellett találják meg, a hazai kispapírok azonban az előbbiekben felsorolt kockázatok miatt is a legkockázatosabb kategóriába tartoznak a részvényeken belül, még akkor is, ha most úgy tűnik, hogy az árfolyamok csak emelkedhetnek. A kispapíroknál fokozottan igaz az, hogy a legfontosabb a kockázatkezelés, amit például a Konzum és az Opimus heves árfolyammozgása mellett leginkább a pozícióméretezéssel lehet megtenni, az általában ajánlott, a teljes befektetési portfólió legfeljebb 5 százalékának megfelelő pozícióméretnél jóval kisebb mennyiséget érdemes venni a kispapírokból.