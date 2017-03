Ashton Kutcher után a Google is beszállt az Airbnb-be

Újabb 1 milliárd dollárt gyűjtött be befektetőktől, többek között a Google kockázati tőke társaságától az Airbnb. Ez már a sokadik tőkeemelés a cégnél, 2008 óta összesen 3 milliárd dollárt vont be, az utolsó alkalom tavaly ősszel volt, amikor 850 millió dollárért szálltak be befektetők a cégbe.A mostani tőkeemelésben a legnagyobb befektető a Google kockázati tőke társasága, a Google Capital volt, valamint a Technology Crossover Ventures, amelyben a technológia szektor olyan neves kockázati tőkés befektetői vannak benne, mint Andreessen Horowitz, vagy a Sequoia Capital. Korábban olyan befektetők szálltak be az Airbnb-be, mint a Citigroup, a Morgan Stanley, a JP Morgan, Jeff Bezos, vagy Ashton Kutcher.Az Airbnb-nél egyelőre nincs napirenden a tőzsdére lépés, időről időre sikeresen tud bevonni tőkét befektetőktől, így nincs is szüksége ara, hogy a tőzsdén finanszírozza magát egy elsődleges részvénykibocsátással. Pedig bizonyára könnyű dolga lenne, a Snap múlt heti részvénykibocsátásának tapasztalata, hogy érdeklődés bőven van a szektor iránt.A hírek szerint a mostani tőkebevonás során 31 milliárd dollárra értékelték a befektetők az Airbnb-t, amivel az egyik legértékesebb magánkézben lévő startup a világon.