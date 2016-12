Átlépte a bűvös határt az Amazon, csúcsközelben az amerikai indexek

Az Amazon jelzése szerint több mint 1 milliárd terméket szállított ki az idei ünnepi szezonban és így új értékesítési rekordot is felállított. A cég nem adott közre összehasonlítható adatokat az előző szezonra, de a CNBC megjegyzi, hogy tavaly a karácsony előtti egy hétben mintegy 3 millió új regisztrálója volt az online kiskereskedelmi bolt Prime nevű szállítási funkciójának és az idén november végi adatok szerint már több mint 50 millió amerikai regisztrált erre.Az Amazon dominanciájára jellemző, hogy az Slice Intelligence szerint az interneten leadott rendelések több mint egyharmada az Amazon.com felületén keresztült történt a november 1.-december 16. közötti periódusban, illetve a ComScore alaptója a hírtelevízió műsorában ma arról beszélt, hogy az Amazon.com oldalát többen látogatták a mostani szezonban,mint a négy utána következő másik online portált (e-Bay, Wal-Mart, Target, Kohl's) együttesen. Az amerikai kiskereskedelmi sz9vetség becslése szerint idén novemberben, illetve decemberben 7-10% közötti mértékű lehetett az online kereskedelmi forgalom bővülése. Ezek a jó hírek mind segítették az Amazon papírját, amely ma 1,5% körüli pluszban jár 771 dollár körül (az e-Bay szintén 1,5%-os emelkedést mutat ma).

A szektortárs UPS becslése szerint rekord mennyiségű (1,3 millió darab) visszárut küldenek majd a január 5-i visszaküldési napon az emberek, ami azért lényeges, mert a statisztikák szerint a 70%-uk valamilyen másik terméket szokott vásárolni, ami az online csomagküldő szolgáltatások iránti keresletet szintén generálja. Éppen emiatt a UPS papírjai is mérsékelt pluszban járnak jelenleg (0,3%, 116 dollár felett).A rekord mértékű amerikai online kiskereskedelmi forgalmi adatokra utaló jelek fűtik a jókedvet a Wall Streeten is, amelynek vezető indexei ma mérsékelt emelkedést produkálnak, így közel járnak mindenkori történelmi csúcsaikhoz. A Dow Jones index továbbra is a 20 ezer pontos álomhatár közelében "toporog", ahogy azt már hetek óta látjuk.

A jó hangulat mellett az amerikai WTI olajfajta is drágult, a jegyzések az 54 dolláros szintnél járnak azonnali szállítással.

Az arany árfolyama ma próbált kicsit emelkedni, azaz eltávolodni a február óta nem látott mélypontról a dollárral szemben, de egyelőre nincs igazi erő a nemesfémben.