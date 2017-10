A Volkswagen márkakereskedői hálózatának ritkításába kezd

A világpiacon már néhány éve megindult a konszolidációs hullám, ami az elkövetkező években csak tovább gyorsulhat, és ez Németországban sem lesz másképp

A megmaradó márkakereskedőknek kifizetődő lesz a váltás

A Porsche Austria tájékoztatása szerint arról még nem született döntés, hogy pontosan hány márkakereskedővel csökkenti hálózatát a Volkswagen. Ehhez először velük folytatnak majd tárgyalásokat. Ausztriában 2018 első negyedévében mondják majd fel a szerződéseket, illetve kötnek újakat. A Volkswagennek mintegy háromezer márkakereskedője van Európában.- jelentette ki Jürgen Stackmann a Volkswagen értékesítési igazgatója egy keddi konferencián Münchenben a cég értékesítési partnerei előtt.Elmondta azt is, hogy az értékesítési költségek drasztikus csökkentéséről van szó a nyereségesség és a hatékonyság mintegy tíz százalékos növelése érdekében.- mondta Jürgen Stackmann, hangsúlyozva, hogy tartós bevételarányos nyereséget garantálunk partnereinknek, a cél a két százalékos szint elérése.Jelenleg az átlagos VW márkakereskedő évi 620 jármű eladásával 27 millió euró nettó forgalmat bonyolít le egy százalékos forgalomarányos nyereség mellett és ennek is a legnagyobb része a szerviz és alkatrész üzletből származik.Németországban október végén ül le a VW a márkakereskedők képviseletével tárgyalni egyebek között a dízelbotrány miatt támasztott kártérítési követelésekről. A márkakereskedők ugyanis kártérítésre tartanak igény, mondván, a dízelbotrány miatt csökkent a lízingelt járművek maradványértéke és nehézségekbe ütközik a visszavett járművek értékesítése is.