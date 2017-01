A Ford gyorsan meghajolt Trump előtt

Eredetileg az amerikai autógyártó azt tervezte, hogy 1,6 milliárd dolláros beruházással új mexikói egységet húz fel a Ford Focus gyártása érdekében. Keddi bejelentésében ezt a korábbi döntését írta felül alapjaiban. A Focus modelleket az új terv értelmében a már meglévő gyárban, Hermosillóban állítják elő a cég eredményességének javítása érdekében.Lényegesebb ugyanakkor, hogy az új tervek szerintAz új egységben elektromos és önvezető járműveket fognak gyártani, valamint a Ford Mustang és Lincoln Continental modelleket. A cég szerint a lépés a 2020-ig meghirdetett 4,5 milliárd dolláros beruházás része, mellyel az elektromos technológia alkalmazását fejlesztenék.A keddi kereskedésben kifejezetten jól teljesítenek a társaság papírjai, már 3%-kal 12,51 dollárra emelkedett az árfolyam. Elemzők szerint most az a kérdés, hogy a Ford lépése elegendő gesztus-e az új amerikai elnök számára ahhoz, hogy visszavegyen a támadásokból és visszavonja importvámokkal kapcsolatos fenyegetését. Stuart Pearson, az Exane BNP Paribas autóipari elemzője az FT-nek úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy könnyen elképzelhető, hogy ha Trump az ilyen társasági bejelentéseket győzelemként tudja tálalni, akkor ő is visszavonja az importvámokra vonatkozó terveit.

Instead of driving jobs and wealth away, AMERICA will become the world's great magnet for INNOVATION & JOB CREATION.https://t.co/siXrptsOrt