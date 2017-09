A németeknél szakadt, világszinten nőtt a Volkswagenek idei értékesítése

A német Volkswagen autókonszern augusztusban összesen 453 200 VW márkájú autót értékesített, amely éves összehasonlításban 9,3 százalékos növekedést jelent. Összességében az első nyolc hónapban 3 millió 900 ezer VW márkájú járművet értékesített a konszern világszerte, 1,8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.Németországban éves szinten 11 százalékkal, 37 ezerre csökkent a VW márkájú járművek értékesítése az év nyolcadik hónapjában, amelynek döntően az az oka, hogyStuttgartban és Münchenben ennek keretében felmerült a kevésbé korszerű dízeljárművek kitiltásának az ötlete is a városközpontokból.A dízelmotorok kitiltásának és károsanyag-kibocsátásának napirenden tartása a közbeszédben a dízeljárművek ellen indított kampány része, az intenzív kampánynak meg is lett a hatása, a dízelautók piaci részaránya csökken - jelentette ki korábban Matthias Müller, a Volkswagen AG vezérigazgatója.Minthogy a VW márka nyereségessége elmarad a konkurensekétől, az eredménymutatók javítása érdekében a Volkswagen 2025-ig tartó gyökeres szerkezeti átalakítást indított. A program az üzemek termelékenységének javítása mellett modelloffenzívát is előirányoz a magas nyereségtartalmú SUV kategóriában, valamintMai hír szerint a Mercedes is modelloffenzívát indít az elektromos autók terén:A Volkswagen konszern már korábban jelezte, hogy a következő öt évben kilencmilliárd eurót tervez alternatív hajtásláncok, elektromos és hibrid modellek fejlesztésére fordítani.