A rekord termelés ismétlésére készül a szentgotthárdi Opel

A gyár februárban új motorvariáns gyártását kezdte meg, a 1,5 literes turbó benzinmotorok az Insignia új változatába kerülnek, ez a modell a tavasszal fog bemutatkozni a genfi autószalonon. Egy ilyen példány volt a 9 milliomodik, Szentgotthárdon készült motor is, amely csütörtökön jött le a gyártósorról - tájékoztatta az Opel Magyarország az MTI-t.Az Opel 1992 óta gyárt motorokat Magyarországon. A termelés a Family-1 üzemrészben indult, amely tavaly is 158 ezer motort bocsátott ki. Ezek nagy része tengerentúli piacokra megy, több mint a fele Mexikóba.A legkorszerűbb kis- és közepes benzinmotorokat, valamint a közepes dízelmotorokat az új, 700 millió eurós beruházással épült Flex gyár bocsátja ki, amely csaknem 40 féle motorvariánst gyárt. Itt készül az összes motor az új Astrába, amelyre 2015 óta 350 ezer darabos megrendelés érkezett.Az Opel 1992 óta 1,4 milliárd eurót ruházott be Magyarországon, több mint 2300 embernek ad munkát Szentgotthárd térségében.