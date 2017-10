Brüsszel új javaslattal rukkolhat elő az elektromos autózás területén

Mentek a találgatások a kötelező kvótáról

Sikerüljön elérni azokat a szigorú, károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásokat, amelyeket már korábban megfogalmaztak, illetve amelyek a 2020 utáni időszakra még most formálódnak

Elősegítsék (ha kell törvényileg) az elektromos járművek terjedését

A németek akarta érvényesülhet

Hogyha kiderül, hogy a tervezett javaslatban valóban ilyen nagyságrendű összegek jutnak majd csak töltőinfrastruktúra- és akkumulátorfejlesztésre, akkor kijelenthetjük majd, hogy csak látszatintézkedésről van szó Brüsszel részéről. A 200 millió eurós összeg EU-s szinten ugyanis nevetségesen kevés, összehasonlításképpen érdemes felidézni, hogy néhány hete a porszívóiról ismert Dyson bejelentette , 2,6 milliárd dollárt fordít elektromos autók és a hozzájuk kapcsolódó akkumulátorok fejlesztésére.

Kína is visszavonulót fújt

Augusztusban már javában mentek a találgatások arról, hogy vajon Brüsszel tényleg előírja-e majd az elektromos autók kötelező részarányát az új autók értékesítésén belül annak érdekében, hogySokan úgy vélték, hogy az elektromos autók kötelező kvótarendszere nélkül az Európai Unió elhibázhatja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó céljait, ugyanakkor olyan meghatározó szereplők, mint Németország, a kötelező kvótarendszerrel szemben foglalt állást.Angela Merkel akkor kijelentette, egy ilyen kvótarendszer egészen biztosan nem működne hatékonya az EU-ban, míg Norbert Barthle, a CDU közlekedési miniszter-helyettese arról beszélt, hogy a kvóták kijelölése a tervgazdálkodásra emlékeztet, ami sosem volt sikeres. legfrissebb információk szerint Németország akaratával összhangban nem kerül majd sor kötelező elektromos autó kvóta bevezetésére, helyette egy olyan javaslat kerülhet elfogadásra, amely szén-dioxid crediteket adna az autógyártóknak az általuk legyártott és értékesített elektromos autók után. Ezeket a krediteket aztán elszámolhatnák a gyártók flottaszinten, vagyis a segítségükkel csökkenthető lenne az átlagos flottaszintű károsanyag-kibocsátás. Állítólag a javaslat megalkotói több egyeztetést is folytattak Kalifornia Állam illetékeseivel, ahol már hosszú évek óta elérhető a ZEW creditrendszer. Az EU javaslata ugyanakkor nem teszi majd lehetővé a gyártók számára, hogy a környezetbarát, vagy éppen zéró emissziós járműveik értékesítése utána kapott krediteket értékesítsék más szektortársaknak.A javaslatot, amely állítólag tartalmazni fogja a személyautók és a kisteherautók számára 2020 utáni időszakra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásokat is, november 8-án nyújthatják be. A brüsszeli politikusok célja, hogy az újabb intézkedésekkel elérjék azt, hogy átlagosan 40 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása 2030-ra az 1990-ben mérték értékekhez képest.A javaslatnak része lesz állítólag egy 800 millió eurós alap létrehozása is, amelyből az EU tagországai és városai kaphatnak pénzügyi támogatást annak érdekében, hogy tovább fejlesszék az elektromos autók elterjedéséhez nélkülözhetetlen töltőinfrastruktúrájukat. Továbbá 200 millió euró jut majd akkumulátorfejlesztésre 2018 és 2020 között. Ráadásul most először tárgyalások kezdődhetnek EU-s szinten olyan ösztönzők bevezetéséről is, amelyek szintén segítheti az elektromos autózás elterjedését.Abban, hogy végül úgy alakulhat, hogy mégsem lesz kötelező elektromos autó kvóta az EU-ba, az is szerepet játszhat, hogy Kína, korábbi ígéreteivel ellentétben mégsem 2018-tól, hanem 2019-től vezeti majd be szigorú kvótarendszerét, amelyről részletesen alábbi cikkünkben írtunk . Mondhatnánk, a világ legnagyobb autópiacán is győzött az autógyártó lobbi, de egyelőre úgy néz ki a dolog, hogy eltolni sikerült csak a szigorítást. A kínai vezetés ugyanis jelezte, ugyan csak 2019-től lép érvénybe az elektromos autó kvóta rendszere, viszont az elvárások maradnak, vagyis az egyes gyártóknak el kell érniük a 10 százalékos részarányt az összértékesítésen belül már az első évben.