Egymilliárd dolláros gyárbővítést jelentett be a Mercedes

A fejlesztés része a Daimler legújabb stratégiájának, amelyről a cég vezére, Dieter Zetsche először pár napja beszélt a Sindelfingenben tartott befektetői napon. Ennek keretében 2022-ig összes modelljükből készül majd elektromos változat és legalább 50 új részben vagy teljesen elektromos személyautót dobnak majd piacra.Az Európában, Kínában és most már az Egyesült Államokban is megtalálható elektromos autó- és akkumulátorgyártó helyszínekkel a globális hálózatunk készen áll az elektromos autózás korszakára - jelentette ki Markus Schäfer, a Mercedes-Benz személygépjármű-gyártásért és ellátási láncért felelős igazgatótanácsi tagja. Majd hozzátette, hogy a Tuscaloosában található gyáruk modernizálásnak köszönhetően képesek lesznek gyorsan felpörgetni az EQ-modellcsalád (a Mercedes elektromos autóit foglalja majd magában) gyártását.A gyár építési munkálatai 2018-ban kezdődhetnek meg és a tervek szerint a következő évtized elején indulhat az új elektromos modellek gyártása az üzemben. Az akkumulátorgyár külön egységként működik majd, ez lesz egyébként a Mercedes 5. ilyen üzeme.Azt még nem lehet tudni pontosan, hogy hány autó készülhet az új gyáregységben, ahogy arról sincsenek információk, hogy mekkora lesz az előállított akkumulátorkapacitás éves szinten. Azt viszont már elárulták, hogy nagyjából 600 új munkahely jöhet létre a beruházásnak köszönhetően.A Tuscaloosában található gyárkomplexumba eddig 5 milliárd dollárt fektetett be a Daimler és jelenleg 310 ezer autó legyártására képes az üzem évente.