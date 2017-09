Előkelő helyen vannak az autók a klímapusztítók toplistáján - Nem gondolnád, kik a legnagyobb légszennyezők

Célkeresztben a szén-dioxid

Az üvegházhatást okozó gázok számos természetes forrásból is a légkörbe kerülhetnek, azonban az évmilliók során kialakult lassan változó vagy egyensúlyközeli helyzetet egyértelműen az emberi tevékenység borította meg olyan mértékben, amely a jelenleg tapasztalható gyors globális klímaváltozáshoz vezetett.Az úgynevezett üvegházgázok alatt négy gázfélét kell értenünk, a szén-dioxidot, a metánt, a nitrogén-oxidokat, illetve a fluorozott szénhidrogéneket (f-gázok). Megoszlásuk a teljes globális üvegházgáz-kibocsátásban a következő:

CO2

A tudományos élet a klímaváltozás és globális átlaghőmérsékelt-emelkedés elsődleges kiváltójának az emberi tevékenységből származó szén-dioxid-kibocsátást tartja, ezért érdemes részletesebben is megvizsgálni a területet.Kétségkívül ez a szénalapú energiahordozók elégetésekor felszabaduló gáz teszi ki a légkörbe bocsátott úgynevezett üvegházgázok döntő többségét. A szén-dioxid-kibocsátáshoz nagyobb része a fosszilis energiahordozók égetéséhez és ipari folyamatokhoz kötődik, kisebb, de azért ugyancsak jelentős részben azonban a földhasználat és változásai is hozzájárulnak a karbonemisszióhoz. Az emberi aktivitás szerepe olyan jelentős, hogy a gáz légköri koncentrációja az iparosodás kezdetével (körülbelül az 1750-es évektől) összehasonlítva érzékelhetően emelkedett.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint az emberi tevékenységgel összefüggésben globálisan összességében 32 190 millió tonna szén-dioxid kibocsátás valósult meg 2015-ben. Legutóbb mintegy 3 millió éve lehetett olyan magasan a légköri szén-dioxid koncentráció szintje, mint napjainkban. Az elmúlt két évben ugyanakkor stagnálni tűnik a kibocsátás.

A globális üvegházgáz-kibocsátás mintegy 75 százalékban a szén-dioxid légkörbe kerülését jelenti. Szén-dioxid nem csak az emberi tevékenység hatására szabadul fel, legnagyobb természetes forrásai között kell említeni az óceánokat, talajt, növényeket, de az élőlények is jelentős mennyiségű CO2-t lélegeznek ki, ugyanakkor egyértelműen az ember a felelős a légköri szén-dioxid-körforgás egyensúlyának megbomlásáért.Nézzük, pontosan mely szektorok bocsátják ki a legtöbb szén-dioxidot!

A legpiszkosabb üzemanyag Ha léteznek tiszta energiaforrások és üzemanyagok, akkor a tengerhajózás által használt üzemanyag valószínűleg a legpiszkosabb üzemanyag a földön, kéntartalma például 3500-szöröse a normál dízelének. A finomítatlan üzemanyag olyan sűrű, hogy szobahőmérsékleten sétálni lehet a felszínén. A legnagyobb tengerjárók naponta jóval több mint 100 tonna üzemanyagot égetnek el. A hajózás így évente összességében több mint 1 milliárd tonna szén-dioxidot bocsát a légkörbe, ami több, mint számos nagy, iparosodott nemzet, például. Németország éves kibocsátása, a szektor pedig gyorsan bővül.



Bár a kikötőkben sok tengerjáró földgázra vált, a legnagyobb teherhajók felfoghatatlan mértékű károkat okoznak. A korábbi, magyar sajtót is bejárt hírek szerint a világ nem egészen másfél tucatnyi legnagyobb teherhajója annyi ként bocsát a légkörbe, mint amennyit a teljes globális autó- és kamionállomány. Noha 2016 őszén a Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet (International Maritime Organisation; IMO) londoni találkozáján a kén-emisszió korlátozásáról sikerült megállapodni, az üvegházgázok - így a szén-dioxid-emisszió csökkentésére vonatkozó lehetséges intézkedéseket 2023-ig halaszthatták a politika asszisztenciája mellett. Az IMO eredetileg ugyan már 2003-ban elkezdett foglalkozni a problémával, azonban azóta nem sok minden történt. A hajózási társaságok és tulajdonosok üzleti titokra hivatkozva igyekeznek a hajók fogyasztási adatait is eltitkolni. Jelentős mérékű hozzájárulása ellenére a vízi közlekedés sokáig számos, a kibocsátáscsökkentést célzó nemzetközi megállapodásból, így a Párizsi Klímaegyezményből is kimaradt.



A jellemzően dízelüzemű hajók mindemellett egyéb szennyezések emissziójával is károsítják a légkört és az egészséget, például jelentős mennyiségű nitrogén-oxidot, kormot, ként, illetve részecskeszennyezést is a légkörbe juttatnak. A hajózás felelős a teljes globális nitrogén-oxid-kibocsátás mintegy 13 százalékáért, egy-egy nagyobb hajó szennyezése egy közepes városénak felel meg, a részecskeszennyezést tekintve pedig egyetlen nagy luxus óceánjáró olyan káros, mint 1 millió személyautó. Ebből következően a luxusutazások résztvevői sem éppen azt kapják pénzükért, mint amire számítanak: a tengerjárók fedélzetén a kisméretű szálló por koncentrációja 19-szeresen haladja meg az egy forgalmas utcán mérhető értékeket. Miután azonban idejük nagy részt nemzetközi vizeken töltik, ezért emissziós szabályozásuk az önkéntes együttműködéstől függ.

Az emberi tevékenységhez köthető szén-dioxid-kibocsátás több mint háromnegyede a fosszilis tüzelők égetéséből, illetve ipari folyamatokból származik, a fennmaradó hányadot a földhasználat - például erdőirtások, a biomassza mennyiségének csökkenése teszi ki.Hangsúlyozandó azonban, hogy a százalékos értékek az aktuális részarányokat mutatják, a szektorok kummulált hozzájárulása ettől jelentősen eltérhet. A szállítási ágazat például csak az utóbbi 1-2 évtizedben közelítette meg - más kimutatások szerint már meg is előzte - az ipart a legnagyobb kibocsátók listáján, a földhasználat és változásai pedig a jelenlegi arányoknál szintén jóval nagyobb mértékben járult hozzá historikusan az emisszióhoz; 1850 és 2000 között a teljes antropogén szén-dioxid-emissziónak összességében a 28-40 százalékát produkálva.Egy kilogramm szén elégetése során 2,5 kilogramm szén-dioxid keletkezik, de a cement- és az acélgyártás során is rengeteg szabadul fel a gázból. Minden kilogramm cement előállítása 0,9 kilogramm szén-dioxidot termel, míg az ipar teljes szén-dioxid-kibocsátásának mintegy 20 százalékáért felelős acéliparban egy kilogram acél előállítása 1,25-3,8 kilogramm CO2 termelődésével jár. A nagy szórást az okozza, hogy az egyes országok között jelentős különbségek vannak abban, hogy az iparági szereplők mennyire helyezik előtérbe a hatékonyság növelését és a kibocsátás csökkentését.