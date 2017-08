Ezt ingyen kapják a dízelesek

a politika meghajolt az ipar előtt azzal, hogy megelégedett a szoftverfrissítéssel, ugyanis hardverfrissítéssel akár 90 százalékkal is csökkenteni lehetne a károsanyag-kibocsátást.

a kormány oxigénsátorba helyezett egy haldokló motort ahelyett, hogy emberek millióit védené meg a dízelautók kipufogógázától.

Hendricks úgy fogalmazott, megtették az első lépést, de ez természetesen még nem elég. A szakértőknek továbbra is foglalkozniuk kell a hardverfrissítés, azaz alkatrészek beépítésének kérdésével. Elmondta azt is, hogy a szoftverfrissítés eredményességét a jövőben rendszeresen ellenőrzik majd valós, utcai körülmények között.Alexander Dobrindt szövetségi közlekedési miniszter felidézte, a tanácskozáson olyan döntéseket akartak hozni, amelyek segítik a károsanyag-kibocsátás csökkentését, megakadályozzák a behajtási tilalmak bevezetését, valamint elősegítik az emberek egészségének védelmét a légszennyezettség határértékeinek betartásával.A miniszter bejelentette, hogy a szoftverfrissítésen túl a német autógyártók hozzájárulnak egy 500 millió eurós pénzalap létrehozásához is annak érdekében, hogy környezetkímélőbb városi közlekedés alakulhasson ki. Ennek költségét a kormány és a gyártók azonos arányban állják. Emellett a kormány a jövőben több pénzzel járul hozzá a busz- és taxiflotta elektromossá alakításához, valamint kerékpárutak építéséhez - fűzte hozzá Dobrindt.Horst Seehofer bajor miniszterelnök "jelentős előrelépésnek" nevezte a tanácskozás eredményét. Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg miniszterelnöke "valódi eredményről" beszélt, de hozzátette, hogy ez nem biztos, hogy elég lesz a behajtási tilalmak megakadályozásához. További lépésekre van szükség minél hamarabb.A BMW a dízelcsúcs után bejelentette, hogy 300 ezer Euro-5 normás dízelautó szoftverét frissíti ingyen. Emellett, ha valaki év végéig új Euro-6 normás dízelautót, elektromos BMW-t vagy Minit vásárol, és leadja régi Euro-4 normás vagy régebbi autóját, annakA Volkswagen 3,8 millió autó szoftverét frissíti. Ebbe beletartozik az a 2,5 millió, a dízelbotrányban érintett jármű is, amelynek az átalakításáról már korábban döntöttek. A Daimler több mint 900 ezer autót alakít át.Az ADAC német autóklub szerint a megállapodás "az első lépés a jó irányba", de még mindig vannak "jelentős hiányosságok". Véleményük szerintTovábbi hiányosságnak nevezték, hogy a busz- és taxiflotta fejlesztésére nem tűztek ki határidőket.A német környezet- és természetvédelmi szövetség (BUND) szerint nem elegendőek a dízelcsúcs eredményei. Véleményük szerint a kizárólagos szoftverfrissítéssel, amely ráadásul nem kötelező érvényű, nem lehet elkerülni a behajtási tilalmakat.A Greenpeace úgy nyilatkozott,Németországban mintegy 49 millió gépjárművet tartanak nyilván, ebből 15 millió, azaz minden harmadik autó dízeles. A dízelautók nagyobb része, 39 százaléka Euro-5 normás. A legújabb, Euro-6 normás kategóriába 18 százalék tartozik. A járművek 23 százaléka Euro-4-es, 13 százaléka Euro-3-as, öt százaléka Euro-2-es, egy százalékuk pedig Euro-1-es.Számítások szerint a szoftverfrissítés autónként körülbelül 100 euróba kerül, míg a hardverfrissítés akár 1500 euróba is kerülhet járművenként.