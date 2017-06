Ha ez megvalósul, könnyedén járhatunk majd elektromos autóval Magyarországon

A testület pénteki közleménye szerint összesen 2,7 milliárd euró értékben 152 projektet támogattak az Európai Unió közlekedésének fejlesztése érdekében.A Mol üdvözli a bizottság bejelentését és a végleges döntés előtt készen áll arra, hogy a részleteket megtárgyalja partnereivel és a bizottsággal - közölte a vállalat az MTI megkeresésére pénteken.A projekt célja, hogyelhelyezkedő, Mol-csoporthoz tartozó töltőállomási gerinchálózaton, ezáltalAz Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázatának támogatásávalA tavaly meghirdetett, 15 évre szóló Mol 2030 stratégiának megfelelően a Mol már többször elmondta, hogy nyitni kíván az elektromos közlekedés irányába illetve, hogy a Mol célja, hogy az alternatív üzemanyagok piacán is meghatározó magyarországi és régiós szereplővé váljon.Februárban számoltunk be arról, hogy a Mol-csoport és az E.ON csoport közös projektjavaslatot dolgozott ki elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására, amivel a magyar kormány is egyetért. A projekt célja a NEXT-E projekt megvalósítása, amire most uniós forráshoz jutott a csoportosulás.