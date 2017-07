Hatalmas autóipari beruházást "nyerhet el" Magyarország Szlovéniától

Tavasszal jelentette be a kanadai-osztrák autóalkatrész-gyártó, a Magna International, hogy Szlovéniában, Maribor mellett építene gyárat. A beruházás jelentős lenne, mintegy 1,3 milliárd dollárt tenne bele a cég és ígéreteik szerint 6 ezer új munkahelyet teremtenének. Az összeszereléssel is foglalkozó Magna 100-200 ezer jármű gyártását tervezi itt évente.A bejelentést a szlovén kormány üdvözölte, viszont helyi gazdák ellenállásába ütközött, akik a környék termőföldjeinek minőségét féltik. De vannak, akik azért ellenzik a Magna gyárépítését, mert egy szlovén törvény értelmében elvennék a földjeiket. A jogszabály szerint a nemzetgazdasági érdekből fontos beruházások esetén gyorsított eljárásban lehet területeket államosítani. Bár kárpótolná őket az állam, de nem fogadták el az ajánlatot és az alkotmánybíróságra mentek.A Vecer nevű helyi lap értesülései szerint ha a Magna International nem kapja meg az engedélyeket, akkor a B-terv az, hogy Magyarországra hozzák a gyárat. Ezt a projektvezető, David Adam mondta el, bár arról nem nyilatkozott, hogy mikor mondanának le a szlovéniai terveikről. Állítása szerint már több lehetséges magyarországi helyszínt is megnéztek. De azért nem zárható ki, hogy a nyilatkozatot csak fenyegetésnek szánták, meggyorsítandó az engedélyezést Szlovéniában - írja a lap.A Magna képviselői szerdán tárgyaltak a maribori önkormányzattal. Az eredeti tervek szerint már májusban lekezdték volna az előkészületeket, de a környezetvédelmi hatóságok még nem engedélyezték a gyárépítést, pedig eredetileg július 1-re ígértek döntést. A földcserék miatt tolódott az időpont.A Magnát sürgeti az idő, júniusban ugyanis megállapodtak a BMW-vel a BMW 5-ös széria hibridjeinek gyártásáról, viszont a jelenlegi gyártókapacitással ezt a vállalását nem tudja teljesíteni.