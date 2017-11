Keményen korlátozza Brüsszel az autóipart, ezt Magyarország is megérezheti

Erőteljes kibocsátás-csökkenés jön

Így működik majd a rendszer

A tiszta járművek és a foglalkoztatási hatások

A lap megjegyzi: Brüsszelben azzal is tisztában vannak, hogy az átállásnak radikális hatásai lehetnek az autóiparra, a termelési folyamatokra és így a munkahelyekre is.

Előremenekül Magyarország



Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarországnak az a célja, hogy az európai digitalizáció élenjáró és alakító szereplője legyen, továbbá bekapcsolódjon az intelligens járműgyártást, az elektromobilitást vagy az elektronikus fizetési megoldásokat fejlesztő uniós programokba - emelte ki közleményben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) annak kapcsán, hogy Magyarországra látogatott Andrus Ansip, a digitalizált egységes piacért felelős uniós biztos.



A vele folytatott nemzetgazdasági miniszteri egyeztetésen Varga a közlemény szerint hangsúlyozta, hogy a magyar újraiparosítási program kiemelten kezeli az elektromobilitást és az önvezető járművek fejlesztését. Hozzátette, hogy iparfejlesztési és digitalizációs programokkal Magyarország az elsők között csatlakozott az innovációvezérelt gazdaságot támogató EU-s törekvésekhez.

Önkritika és átfogó célok

Arra kívánjuk ösztönözni az európai gyártókat, hogy a legjobb, leginkább környezetbarát és legversenyképesebb autókat állítsák elő, és ily módon nyerjék el újra a fogyasztók bizalmát

az EU-nak a következő évtized végéig összességében 40 százalékkal kellene mérsékelnie az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.

A Bizottság az új gépjárművek kibocsátásátA javaslat ugyanakkor nem tartalmaz konkrét műszaki kvótákat vagy előírásokat, a gyártók feladata lesz eldönteni, hogy milyen technológiák alkalmazásával teljesítik a kitűzött célértékeket.Ha a gyártók túllépik az éves keretüket, akkor afölöttA vállalatok azonban kompenzálhatnák az esetleges túllépést azzal, ha az alacsony vagy zéró kibocsátású járműveik aránya elér egy meghatározott szintet.Sajtójelentések szerintA szakértők szerint azonban a bizottsági javaslat még így is kevésbé ambiciózus, mint azok az előírások, amelyek bizonyos uniós tagállamokban már érvényben vannak.A Bruxinfo kiegészítése szerint az autógyártóknak a korábban elfogadott jogszabály értelmébenElvileg ez lenne 2021-től a kiinduló pontja a 2030-ig terjedő újabb, 30 százalékos csökkentési pályának. Ezt annyiban azonban árnyalni kell - miként a dízelbotrányban erre fény derült -, hogyÍgy az egyes gyártók számára meghatározandó csökkentési célok és mutatók esetében az időközben átalakított tesztelési módszer alapján számított emissziót vennék alapul.Fontos változás lesz az eddigi rezsimhez képest, hogy éppen az új mérési módszerek miattúgy, hogy a lehetőleg minél kevesebbet szennyező gépkocsik gyártására ösztönözzék őket.Ennek érdekében a jogszabály tervezete külön definiálja azt, hogyideértve a zéró kibocsátású elektromos autókat is. Az új rendszerre való átmenetben fontos szerepet betöltő hibrid autók ugyanakkor nem minősülnének ezen osztályozás szerint alacsony kibocsátásúnak.A brüsszeli testület javaslatot tett a "tiszta járművek" közbeszerzésének elősegítésére és a szükséges infrastruktúra-fejlesztési projektek támogatására is. Az elektromos töltőhálózat kiépítésére 800 millió eurót, új akkumulátorok fejlesztésére pedig 200 millió eurót különít el az Európai Bizottság. A javasolt terv értelmébenHa egy átlagos benzines autó 1400 alkatrészből áll, akkor az elektromos autók csak 400-ból. Az utóbbiak fenntartási, javítási költségei is olcsóbbak lesznek, mint az utakon ma zömében közlekedő gépkocsiké.(a robotizálás miatt amúgy is) az autóiparban, és a motorok (hardver) helyett például az elemek (szoftverek) lesznek a legfontosabb összetevői egy autónak.Az EB azt is ösztönözni kívánja, hogyEmellett kezdeményezték a kombinált árufuvarozásról szóló irányelv felülvizsgálatát a különböző áruszállítási módok egymást kiegészítő használatának előmozdítása érdekében, valamint a távolsági buszjáratok hálózatának fejlesztését, amely a várakozások szerint hozzá fog járulni a kibocsátás és a közúti torlódások csökkentéséhez."Európa jelenleg nincs a megfelelő pályán. Először a saját házunk táján kell rendet tennünk, ha az élére akarunk állni a világszintű változásoknak" - mutatott rá Miguel Arias Canete uniós klíma- és energiaügyi biztos.- közölte Maros Sefcovic, az EB energiaunióért felelős alelnöke, hozzátéve, hogy ezen javaslatok az európai ipar hosszú távú versenyképességének erősítését is szolgálják.A friss tervezet célja a közúti közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás csökkentése azon vállalások keretében, amelyek alapjánA mai javaslatcsomagot még az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.A hivatalos adatok szerint mindössze 0,1 százalék volt az elektromos autók aránya 2015-ben Európában, a hibrideké pedig 0,4 százalék. Európában évente 400 ezer korai haláleset írható a légszennyezés számlájára.