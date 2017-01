Kimeríti a keretet az újabb amerikai VW-bírság

A Volkswagen korábban 17,5 milliárd dolláros keretet különített el az amerikai hatóságoknak fizetendő bírságtételekre, illetve a kereskedők, autótulajdonosok különböző igényeknek fedezésére. A most kialkudott előzetes 4,3 milliárd dolláros újabb bírságtétellel azonban már 19,2 milliárd dollárra ugrik ez a kifizetendő keret.A Reuters kedden azt írta, hogy információi szerint a VW felügyelőbizottsága szerdán ül össze, hogy döntsön az amerikai hatóságokkal kialkudott újabb megállapodásról és várhatóan bűnösnek vallja majd magát az emissziós értékekkel kapcsolatos vádakra.A hírügynökség mindezzel párhuzamosan arra emlékeztet, hogy a VW kedden közzétett adatai szerint világszerte 10,3 millió új gépjárművet értékesített tavaly, ami rekordnak számít és várhatóan átveszi a vezetést a japán Toyotától a világ legnagyobb értékesítést produkáló autógyár címét is.Ez az adat is szerepet játszott abban, hogy ma a frankfurti börzén a VW-papírok átmenetileg a 150 eurós szintet is elérték, de végül 146 euró felett zártak, azaz az emissziós botrány 2015 szeptemberi kitörése óta a legmagasabb szintre kapaszkodtak.