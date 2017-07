Magyar fejlesztésű önvezető autók jelentek meg Budapesten

A kormány nemrég bejelentette be, hogy Zalaegerszegen elkezdenek felépíteni egy pályát a robotautók teszteléséhez, aminek nagyon örültek az ilyen technológiákon dolgozó cégek. Az AImotive azért tartja fontosnak azt, hogy emellett a közúti engedélyt is megkapta, mert így máris elkezdhet tesztelni, amíg a pálya el nem készül, ráadásul valódi utakon, valós körülmények közt is kipróbálhatja a megoldásait.Az AImotive autóiban különleges kiképzésen átment sofőrök ülnek, akik pontosan tudják, hogy egy robotsofőr működése közben mire és miként reagálhatnak, hogyan kell közbeavatkozni. Az engedély egyik alapfeltétele volt, hogy a kormánynál valóban ott is kell ülnie valakinek, nem rohangálhatnak az autók teljesen üresen.A hatóságoknak és az illetékes szerveknek mindig be kell jelenteni, hogy hol tesztelnek, erről részletes dokumentációt kell vezetni. Az AImotive sajtószóvivője elmondta, hogy ez már a harmadik helyszín, ahol közúton tesztelhetnek, eddig Finnországban és Kaliforniában volt meg az engedélyük.A cég számára az Egyesült Államokban a biztosítás volt nagy falat, elég magas díjat kell fizetni az autók után, idehaza még most készül a robotsofőrökre alkalmazható biztosítási termék. A finn engedélyeztetés nem volt nehéz folyamat - erre a plusz országra azért volt szükség, mert ott északon elég könnyű jeges úton tesztelni a robotsofőr képességeit.Az AImotivról, illetve a cég terveiről mi is írtunk korábban , csak akkor még AdasWorks néven működtek.