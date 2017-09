Megdőlhet a dízelmítosz - Állítják, nem jobbak a benzineseknél

A német járműipar komoly gondban van azóta, hogy 2015-ben kiderült, a Volkswagen szoftver segítségével manipulálta dízel járművei károsanyag-kibocsátását. Mostanra eljutottunk odáig, hogy Angela Merkel választási kampányának fontos eleme lett a német autógyártók ostorozása, amelyeknek véleménye szerint jóvá kell tenni azt a hatalmas kárt, amelyet a dízelbotránnyal a "Made in Germany" imázsnak okoztak. Ennek érdekében felszólította az iparág szereplőit, hogy fordítsanak még nagyobb összegeket a kutatás és fejlesztésre, az elektromos autózás elterjesztésére, hogy ezzel is segítsék a vásárlók bizalmának visszaállítását.A bizalomvesztés hatása már jól látható, a dízelek értékesítése meredeken zuhant az elmúlt hónapokban, így az összealdásokon belül is folyamatosan csökken a dízel autók részaránya.A legfrissebb értesülések alapján pedig egy újabb problémával nézhetnek szembe az autógyártók, a Funke ugyanis arról ír, hogy a német szövetségi közlekedési minisztérium elmondta, hogy a 2016-ban regisztrált dízel autók átlagos szén-dioxid-kibocsátása 128 gramm volt kilométerenként, míg a benzines autók esetében ugyan ez az érték 129 gramm volt.Vagyis a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően eljutott oda az autógyártás, hogy a benzines autók már nem bocsátanak ki több szén-dioxidot átlagosan, mint a dízel autók. Miközben a 90-es évek közepén-végén a különbség még 15-20 százalékkal kisebb szén-dioxid-kibocsátás volt a dízel autók javára.Ez pedig azért komoly probléma, mert az autógyártók (különösen az európaiak) sokáig úgy gondolták, hogy a dízelstratégiájuknak köszönhetően képesek lesznek megfelelni az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak. Mostanra viszont egyre több jel utal arra, hogy vagy elkezdenek nagyon komoly összegeket áldozni arra, hogy a dízeltechnológia megfeleljen az elvárásoknak, vagy pedig kénytelenek lesznek elmozdulni az alternatív hajtástechnológiák irányába.