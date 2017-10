Merkelék kemény csatára készülhetnek a saját autógyártóikkal

Ha mindezt figyelembe vesszük, biztosak lehetünk abban, hogy a második dízelcsúcson, amelyet novembernek tartanak majd, Merkelék sokkal keményebben fel fognak lépni az autógyártókkal szemben és ismét téma lesz a hardveres megoldás.

Az új német kormány azt követően alakította ki álláspontját, hogy egyeztetett a közlekedési minisztérium szakértőivel, köztisztviselőivel. A cél, hogy sikerüljön elkerülni azt, hogy a dízel autókat több német nagyvárosból kitiltsák. A szoftveres módosításhoz képest a hardveres átalakítás sokkal költségesebb, hiszen hozzá kell nyúlni a dízel járművek motorjához és kipufogórendszeréhez is.Nem véletlen, hogy az első dízelcsúcs csupán azzal az eredménnyel zárult, hogy a német autógyártókat kötelezték 5,3 millió dízelautó szoftverfrissítését. Merkelék nem mertek jobban nekifeszülni az iparágnak a választások előtt, amely 800 ezer embernek ad munkát. Nem akartak ugyanis olyan szigorításokat bevezetni, amelyek már keményen érintik az autógyártók profitabilitását is.Most viszont teljesen más már a helyzet, borítékolható volt, hogy Merkelék újra előveszik a témát és mindent elkövetnek majd annak érdekében, hogy rákényszerítsék a gyártókat arra, hogy valós megoldást kínáljanak a kialakult problémákra, illetve visszanyerjék a vásárlók bizalmat.Volt más okuk is erre, az első dízelcsúcs eredményeit sokan támadták, illetve sokan bírálták Merkeléket, mondván, nem léptek fel kellő szigorral az autógyártókkal szemben. A bírálok között volt az ADAC német autóklub is, amely ugyan elismerte, hogy az első dízelcsúcs megállapodása "az első lépés a jó irányba", de hozzátették azt is, még mindig vannak "jelentős hiányosságok". Véleményük szerint ugyanis a politika meghajolt az ipar előtt azzal, hogy megelégedett a szoftverfrissítéssel, ugyanis hardverfrissítéssel akár 90 százalékkal is csökkenteni lehetne a károsanyag-kibocsátást.