Nem hiszed el, mennyit ér a Tesla a piac szerint!

A Tesla sorra teljesíti korábbi ígéreteit, beindult a Model 3 tömeggyártása, épül a nevadai akkumulátorgyár és hamarosan megismerheti a világ a vállalat elektromos kamionját

Mindezeket látva a befektetők bizalma töretlen, könnyen von be forrást a vállalat, ha szüksége van rá, míg az árfolyama történelmi csúcson jár

A Tesla árfolyama 389,57 dollár volt hétfőn napközben, amely új történelmi csúcsot jelentett, a kereskedést végül 385 dolláron fejezték be a cég papírjaival, amely az év eleje óta már több mint 78 százalékot erősödött. A hatalmas ralinak köszönhetően a vállalat piaci kapitalizációja meghaladta a 62 milliárd dollárt. Mindezeket látva felmerül a kérdés, mégis mi hajtja ennyire az árfolyamot?

A tervek szerint halad a Model 3 gyártása

Nevadában minden rendben

Érkezik a Bestia

Rengeteg ember azt gondolja, hogy a nagy teherbírású, hosszú távra tervezett kamionok nem lehetnek elektromosak. Mi azonban úgy hisszük, hogy ez igenis lehetséges

Olcsóbbak lettek a Teslák

Sikeresen bocsátott ki bóvli kötvényeket a Tesla

A nagy érdeklődés jól mutatja, hogy a befektetők nagyon bíznak a Teslában, illetve hosszú távú terveiben.

A Tesla július 28-án adta át legújabb modelljének első 30 példányát a San Franciscótól keletre fekvő Fremont üzemben, vagyis a tervek szerint időben megkezdődött az új modell tömeggyártása. A termelés exponenciálisan fut majd fel, augusztusban 100 darab készülhetett el, szeptemberben 1 500, míg decemberben már 20 ezer darab gördül majd le a gyártószalagról, vagyis a Tesla szépen, fokozatosan kezdi elárasztani a piacot.A Model 3-assal nagy tervei vannak az amerikai gyártónak, hiszen a kedvezőbb árának köszönhetően arra számítanak, hogy szélesebb körben elterjedhet majd az elektromos autózás, illetve érdemben növelheti majd a Tesla bevételeit. Erre egyébként komoly esély van, hiszen a tavalyi bemutatót követően már közel 400 ezer előrendeléssel rendelkezett az új modelljére a vállalat.A mostani negyedéves beszámolóban pedig azt is elárulta Elon Musk, a Tesla vezére, hogy átlagosan napi 1 800 megrendelésük érkezik azóta, hogy megkezdték a Model 3 gyártását. Ez nem véletlen, hiszen a Model 3 a kedvező árán és 350-500 kilométeres hatótávolságán túl egy sor olyan funkcióval rendelkezik, amelyek kifejezetten vonzóvá teszik a járművet.Musk egy a Goldman Sachs által szervezett befektetői konferencián arról is beszélt, hogy akár évi 700 ezer Model 3-asra is kaphatnak megrendelést. Ezek legyártásához persze szükség van megfelelő mennyiségű akkumulátorra is, ezért jó hír, hogy a nevadai Gigafactory fejlesztése is jól halad.Januárban a Tesla partnerével, a Panasonic-kal hivatalosan is megkezdte az új akkumulátorcelláinak tömeggyártását a nevadai Gigafactory-ban. Ezeket egyelőre a Powerwall 2 és a Powerpack 2 energiatárolásra alkalmas eszközökben alkalmazzák, de 2017 közepétől az itt gyártott akkumulátorcellák, illetve az azokból előállított akkumulátorcsomagok kerülnek bele a Model 3-ba is. Ezért is fontos, hogy a hírek szerint jól halad az építkezés Nevadában, ahol a Tesla akkumulátorgyára fokozatosan nyeri majd el végleges méretét.Elon Musk, a Tesla vezére Twitteren jelentette be, hogy a szeptember 28-ára tervezett bemutató helyett október 26-án ismerheti meg a nagyközönség vállalata elektromos kamionját, amelyet nemes egyszerűséggel csak bestiának nevezett.Ugyan a részletekről egyelőre nem sokat tudni, de a pletykák alapján 200-300 mérföld, azaz durván 320-500 kilométer lesz a kamionok hatótávolsága. Musk korábban azt is felfedte, hogy a jármű komoly játékos lesz a kamion szegmensben, és úgy lehet majd vezetni, mint egy sportautót.- jelentette ki a Tesla vezére.Egyébként a Tesla kamion programját a szektorban öreg motorosnak számító Jeomre Guillan vezeti, aki előtte a Daimlernél dolgozott, mint a teherautó-részleg termékfejlesztési vezetője.Olyannyira bejött a Tesla új technológiával készülő akkumulátorinak a gyártása,hogy az elektromos autókat gyártó vállalat tovább vágta augusztusban két szupermodelljének az árát, hogy elérhetőbbé tegyék az autókat.Nem titok, hogy a Teslának komoly problémái voltak a 100 kilowattórás akkumulátorok gyártásával. Az új technológiával készült aksik előállítása júniusig átlagosan 40 százalékkal maradt el a tervezettől, így az autók összeszerelése is akadozott a második negyedévben, ami természetesen negatív hatással volt az értékesítési számokra is.Azonban még a második negyedévben sikerült megoldani a gyártásbeli problémákat, ami júniusra már rekord számú értékesítéshez vezetett a Tesla Model S esetében. Többek között ennek köszönhető, hogy a Model S és a Model X árát vissza tudták vágni, mivel a költséghatékonysági fejlődéseknek köszönhetően a 100 kilowattórás akkumulátorok árát 3 százalékkal sikerült csökkenteni - számolt be róla a menedzsment korábban.Ez az egyes modellekre nézve azt jelenti, hogy a 100D-s Model S és Model X ára 3 500 dollárral 94 és 96 ezres kezdőárra, míg a P100D-s modellek ára 135 és 140 ezer dollárra csökkent.Augusztus elején története során először bocsátott ki bóvli kötvényeket az amerikai elektromosautó-gyártó, az akció nagyon sikeres volt, hiszen 1,8 milliárd dollár friss tőkét tudott bevonni a vállalat, vagyis 300 millió dollárral többet, mint ahogyan azt eredetileg tervezete.Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy az eredeti tervekhez képest végül 5 bázisponttal magasabb, 5,3%-os hozam mellett kerültek kibocsátásra a kötvények. A 8 éves futamidejű, vagyis 2025-ben lejáró kötvények kibocsátását a Goldman Sachs bonyolította le.