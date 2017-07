Személyesen lobbizik a Tesla alelnökénél ősszel Szijjártó

A Teslát folyamatosan látjuk el adó és munkaerőpiaci információkkal. A reményeink szerint a Tesla alelnökével hamarosan személyesen is találkozni tudunk. Ennek szervezése jelenleg folyamatban van, várhatóan ősz elejére lesz reális ennek létrehozása.

Szijjártó jelzése szerintés 8502 új munkahelyet hoz létre és minden adott ahhoz, hogy idén is rekordot dönthetnek a beruházás-ösztönzési rendszerben gondozott befektetések. A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke, Ésik Róbert, elárulta, hogy, azaz a Magyarországon már letelepedett vállalatok bővítik tevékenységüket.A napi.hu beszámolója szerintazt mondta Szijjártó: "egyelőre nem tudjuk, hogyan fog alakulni". A fő kérdés szerinte az, hogy az európai kereslet el fogja-e érni azt a szintet, ahol már megéri a cégnek egy nagy termelési beruházást végrehajtania.- vetítette előre a miniszter.A miniszter kiemelte, hogy az első fél év adatai alapjánugyanakkor megjegyezte, hogy a közepes és nagy magyar vállalatok is tudnak már élni a befektetésösztönzési lehetőségekkel. Összesített részesedésük - 9 magyar vállalat első félévi pozitív döntéseivel - a második helyet biztosítja számukra a rangsorban. Szijjártó Péter kitért arra, hogy Európán kívül a legtöbb projektről, négyről az Amerikai Egyesült Államok vállalatai döntöttek.A HIPA tájékoztatása szerint az idén az első fél évbena befektetés ösztönzési rendszeren keresztül, ez 1464 új munkahely létrejöttét jelenti. Az ágazatok közül a miniszter kiemelte a18 beruházással, ezt követi az üzleti szolgáltató szektor 7, illetve az élelmiszeripar 4 projektje.Kifejtette,, hogy terveikhez adott-e a megfelelő munkaerő, ennek biztosítását a magyar kormány felsőoktatási intézmények és ipari központok együttműködésének támogatásával, a duális képzés kiterjesztésével, a munkaerő mobilitás ösztönzésével segíti.Ésik Róbert azt hangsúlyozta, hogy a befektetések közöttSzerinte ezzel a magyar gazdaság elindult a "Made in Hungary" irányból az "Invented in Hungary" irányába.A HIPA elnöke elmondta, hogy az ügynökség beszállító fejlesztési programja révénJelzése szerint a befektetési ügynökség fontos szerepet játszik a kormány stratégiai partnerségi program sikeres lebonyolításában, a 74 stratégiai partner több mint 166 ezer embernek ad munkát, ami 10 százalékkal több, mint a megállapodások megkötésének időpontjában - ismertették.A technológia-intenzív és kutatás-fejlesztéshez (k+f) kötött, egyedi kormánydöntésen alapuló (EKD) támogatásokhoz kapcsolódóan jelenleg 7 projektről folynak tárgyalások, melyek mintegy 170 millió eurónyi beruházási értéket képviselnek, és több mint 300 új, magas hozzáadott értéket előállító munkahelyet teremthetnek - tájékoztatott a HIPA.