Újabb dolgozókat küldenek el a magyar Opel-gyárból

a termelési volumen változásai miatt idén további csökkenés várható a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott létszámban.

Nem csoda, hogy a település vezetése eközben vészforgatókönyvet készít elő.

Bár még nem dőlt el, mi lesz az Opel motorgyárainak jövője - a tulajdonos PSA novemberre ígérte az új stratégia nyilvánosságra hozatalát -, Szentgotthárdon néhány hét alatt immár másodszor jelentettek be tömeges leépítést. Október közepén váratlanul száz munkást irányítottak vissza a WHC Consulting Kft. munkaerő-kölcsönző céghez. Egyik olvasónk, aki a motorgyárban dolgozik, már akkor jelezte, hogy a leépítés ezzel nem ér véget.A lapnak kérdésre Kaszás Zoltán, az Opel Szentgotthárd szóvivője megerősítette, hogyA "termelési volumen változása" a cégen belüli megrendelések csökkenését jelenti. Közismert: a motorgyár a különböző végösszeszereléssel foglalkozó üzemeknek szállítja az erőforrásokat, és ha kevesebb Opel-motorral szerelt jármű készül a PSA-Opel konszern üzemeiben, akkor csökken a megrendelések száma.Az akkori tulajdonos, a General Motors 2010-ben döntött úgy, hogy jelentős beruházással korszerűsíti a gyárat. (A cég 1992 óta összesen 1,5 milliárd eurót fektetett be Szentgotthárdon.) Az építés több ütemben 2014-ig tartott, a termelés a 300 ezres szintről tavalyra 630 ezerre bővült.Ehhez folyamatosan növelték a létszámot. Az alkalmazottak száma tavaly már meghaladta az 1400-at, amit kiegészített 200-240 kölcsönzött munkás. A PSA-Opel felvásárlás megvalósulása, augusztus óta azonban nem lehetett tudni, mi lesz a gyár sorsa, október közepén pedig bejelentették az első 100 fős elbocsátást.A leépítések, illetve a teljesítmény visszafogásának híre nemcsak a munkavállalók körében keltett riadalmat, hanem az önkormányzatnál is, amelynek a cég közel 1,5 milliárd forint iparűzési adót fizet évente. Ez az összeg több mint fele a város - 2,6 milliárdos - éves költségvetésének.A legutóbbi testületi ülésen azon vitatkoztak, milyen helyi adót kellene megemelni vagy bevezetni, hogy a kieső iparűzési adót pótolják. Az egyik honatya szerint a kiesés az Opel által fizetett összeg 40 százalékát is elérheti.