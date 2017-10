Újabb járműipari beruházás valósulhat meg Szombathelyen

Az átadással a régi csarnokban is lehetőség nyílik fejlesztésekre, bővíthetik a hőkezelő és a présüzemet is - tette hozzá. Az ügyvezető kiemelte, a dinamikusan fejlődő célgépgyártás az LuK számára stratégiai fontosságú terület, terveik szerint jövőre egy új lendkerék szalagot és egy új kuplungtárcsa szalagot is építenek.Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy a német Schaeffler-csoporthoz tartozó LuK-nál már több mint 15 éve zajlik saját termékfejlesztés, 2013-ban a fejlesztő részleget egy külön épületben helyezték el, amelyben százan dolgoznak új típusú lendkerekek és kuplungszerkezetek kifejlesztésén, tesztelésén. Emellett más részlegekben, például a köríves rugógyártásnál is dolgoznak kisebb fejlesztői csoportok. A Szombathelyen kifejlesztett termékeket a Schaeffler világszinten hasznosítja - jegyezte meg.Beszámolt arról is, hogy az LuK idén megvásárolt egy több mint 34 ezer négyzetméteres földterületet, amelyen egy új munkavállalói parkolót kívánnak létesíteni, a jelenlegi parkoló helyén pedig 2018-ban egy 8 ezer négyzetméter alapterületű logisztikai bázis építését kezdik meg.Az ügyvezető kitért arra, hogy a 3500 embert foglalkoztató kft. bekapcsolódott a szakképzésbe és a mérnökképzésbe is, 32 gépészmérnök hallgató duális képzésében vesznek részt az ELTE Savaria Egyetemi Központtal együttműködve.