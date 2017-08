Valószínűleg nincs olyan tárgyalóasztal, ahol feszültebb a légkör ma Európában

Hatalmas a tét minkét fél számára

A politikusok szeretnék visszaszerezni a választópolgárok beléjük vetett bizalmát a lassan két éve húzódó dízelbotrány kirobbanása után

Az autógyártók el akarják érni, hogy ne tiltsák ki a dízel autóikat a nagyvárosokból

És szeretnék elkerülni azt a többmilliárd eurós javítási költséget, amelyet dízel járműveikre kellene költeniük annak érdekében, hogy azok kevésbé legyenek károsak a környezetükre.

A tárgyalóasztal

Németországban dízel-csúcstalálkozót tartanak szerdán, amelynek hatalmas tétje van a szemben álló felek számára:A Nationalen Forum Diesel előzménye, hogy egy precedensértékű bírósági döntés több millió dízelautó tulajdonost bizonytalanított el autója jövőjét illetően, mivel esetleg behajtási tilalommal kell majd számolniuk egyes német városokban. Egy baden-württembergi bíróság a közegészségügyi szempontok elsőbbségére hivatkozva ugyanis múlt pénteken elutasította a dízeljárművek stuttgarti belvárosi forgalomból való kitiltásának megakadályozására benyújtott keresetet.A Politico remek infógrafikát csinált arról a tárgyalóasztalról, ahol az egymással szemben álló felek helyet foglalnak. Az egyik oldalon ott vannak az autógyártók és a különböző lobbiszervezetek, amelyek együttes erővel igyekeznek elérni, hogy ne következzen be mintegy 15 millió dízel autónak a tényleges kitiltása a német nagyvárosok központjából. Illetve, hogy ne kelljen milliárdokat költeniük a már korábban beígért szoftverfrissítések mellett hardverfrissítésekre is. Ez a korábban nem tervezett pluszköltség ugyanis negatív hatással lenne az egyes vállalatok eredményeire, profitabilitására.A tárgyaló asztal másik oldalán pedig ott ül a német kormány több minisztere, nagyvárosok vezetői és környezetvédő szervezetek képviselői. Ők természetesen azért harcolnak, hogy az autógyártókat érdemi lépésekre kényszerítsék annak érdekében, hogy az általuk alkalmazott dízeltechnológia a lehető legkevésbé legyen káros a környezetre, az emberek egészségére. Mindezt persze részben annak érdekében teszik, hogy visszaállítsák a választóik beléjük vetett bizalmat a németországi választások előtt. Sokan ugyanis úgy vélik, hogy a politikai döntéshozók szintén vétkesek abban, hogy a dízelbotrány kialakulhatott, illetve már lassan két éve húzódik.

Várhatóan nem finomkodnak majd a politikusok

Kutyakötelességük lenne helyreállítani a fogyasztók bizalmát és helyrehozni az elkövetett hibákat

Az egyeztetésen az autógyártók által az Euro-5 és Euro-6 normás dízelmotorokra javasolt szoftverfrissítést csak a helyes irányba tett első lépésnek tekinti. Második lépésként az autógyáraknak a hardvermódosítást is el kell végeznie, mégpedig saját költségükön.

Az autógyártóknak és a lobbistáknak több ütőkártyája is van

Komoly összefonódások vannak a politikai vezetők és az autógyártók között

Nem véletlen tehát, hogy a dízelcsúcs előtt több politikus is kemény kijelentéseket tett arra vonatkozóan, hogy mit is vár el pontosan az autógyártóktól.- jelentette ki korábban Alexander Dobrindt szövetségi közlekedési miniszter a Bild am Sonntag lapnak adott interjúban.Barbara Hendricks szövetségi környezetvédelmi miniszter az ARD és a ZDF tévécsatornáknak adott interjúban kijelentetteHorst Seehofer bajor miniszterelnök, a jobbközép CSU elnöke egy vasárnapi televíziós interjúban viszont azt hangsúlyozta, hogy ellenzi a dízelautók kitiltását a nagyvárosok központjából. Más megoldást kell találni, mert a tiltással csak azt lehetne elérni, hogy az autók elkerüljék a belvárosokat, de károsanyag-kibocsátásuk nem változna.Persze több ütőkártyája is van az autógyártóknak és a lobbiszervezeteknek, amelyek kijátszásával jobb belátásra kényszeríthetik a vezető politikusokat. Az egyik, hogy a német gazdaság szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan teljesít a húzó iparága, az autógyártás. Azzal ugyanis, hogyha a szóban forgó dízel autókat valóban kitiltják a nagyvárosokból, tovább zuhanhat a dízel járművek iránti kereslet, amely érdemi hatással lenne az autógyártó teljesítményre. Arról nem is beszélve, hogy a túlzott politikai szigor rengeteg munkahelyet is veszélybe sodorhat az autóiparban, amely a választás évében különösen nagy visszatartó erő lehet.A Politico készített egy infógrafikát arra vonatkozóan is, hogy a politikusok és az autógyártók, illetve a különböző lobbiszervezetek között milyen összefonódások, korábbi kapcsolatok vannak. Ebből kiderül, hogy több vezető döntéshozó is magas pozíciót töltött be az egyes autógyártóknál, illetve az iparági szereplőket képviselő különböző szervezeteknél, így a lap szerint baráti kapcsolatokat ápolhatnak egymással. Ez pedig akár jól is jöhet majd a tárgyalások során.

Hatalmas nyomás alatt a gyártók

Az iparág már így is nagyon nehéz helyzetbe került

Az autógyártókra nehezedő nyomást növeli a Der Spiegel minapi leleplezése. A hírmagazin szerint a VW, a csoporthoz tartozó Audi és Porsche, valamint a Daimler és a BMW a kilencvenes évek óta több egyeztetett titokban technológiai és beszállítói ügyekről, és a gyártási költségekről, ami súlyos versenyjogsértés gyanúját kelti.A lap szerint a dízelbotrány is a titkos, feltehetően jogsértő egyeztetés következménye, ugyanis a gyártók megállapodtak arról, hogy a költségtakarékosság érdekében kisméretű tartályt használnak a dízelmotorok kipufogógázát tisztító AdBlue adalékanyaghoz, és így végül arra kényszerültek, hogy a kibocsátási adatokat manipuláló eljárásokat alkalmazzanak, mert nem lehetett elég adalékanyagot tölteni az autókba ahhoz, hogy minden körülmények között a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően működjenek.A dízelbotrány a korábbi várakozásokkal ellentétben nem a Volkswagent roppantotta meg, hanem a technológia alkalmazásán ejtett súlyos sebet . A szigorodó előírásoknak történő megfelelés ugyanis egyre nagyobb költségeket jelent az autógyártóknak, miközben azzal is szembesülniük kell, hogy érdemben csökken a kereslet a dízelautók iránt. Mindez nagyon rossz hír az autógyártóknak és nem csak azért, mert hatalmas összegeket kötöttek le a dízeltechnológia fejlesztésének és gyártásának területén az elmúlt években, hanem azért is, mert komoly szerepet szántak a technológiának a szén-dioxid-kibocsátás elleni harcban. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően ugyan egy benzines jármű szén-dioxid-kibocsátása átlagosan már nem sokkal tér el egy dízel autóétól, de még utóbbi jobban teljesít ezen a területen. Abban az esetben viszont, hogyha a dízelek részaránya csökken majd a flottaszintű értékesítésen belül és a vásárlók a benzines autókat preferálják helyettük, akkor nemhogy közelebb, hanem távolabb kerülnek majd a Brüsszel által 2020-ra meghatározott szigorú céltól az autógyártók.