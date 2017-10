Az amerikai GDP-t is megtépázták a hurrikánok

Az infláció emelkedésére utaló bizonyítékok továbbra is hiányoznak a Fed szerint, noha több kerületben azt jelentették, hogy a megfelelő képzett munkaerő megtalálása nehézségekbe ütközik. A munkaerőhiány pedig már a gazdasági növekedést is hátráltatta a központi bank szerint. A munkaerőpiac feszessége dacára azonban a legtöbb régióban a bérnyomás szintén alacsony maradt, ahogyan a fogyasztói árak változása sem volt jelentős - szögezte le a Fed úgynevezett Bézs Könyvében.A vizsgált időszakban a Harvey és Irma névre keresztelt hurrikánok jelentős pustítást végeztek az ország nagy területein, ami a harmadik negyedéves GDP-adatokban is jelentkezni fog - emelte ki a Fed. A jelentés szerint a Fed 12 kerülete közül három - Richmond, Atlanta és Dallas - jelentett nagyobb, a hurrikán hatására fellépett zavart, ám a dallasi régióban a jelentős pusztítással együtt sem számítanak jelentős elhúzódó hatásra.Így az infláció üteme tovább, 1,3 százalékra csökkent a tengerentúlon a vizsgált időszakban, tovább távolodva egyúttal a Fed 2 százalékos infláció céljától. Ezzel együtt Janet Yellen, a központi bank elnöke továbbra is fordulatra számít az infláció alakulásában, és többször is megerősítette, hogy a Fed decemberben ismét emelheti az irányadó kamatszintet.