Az emberiség elleni bűntett, vagy a jövő a bitcoin?

Goldman Sachs - Lloyd Blankfein

Still thinking about #Bitcoin. No conclusion - not endorsing/rejecting. Know that folks also were skeptical when paper money displaced gold. — Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) 2017. október 3.

JP Morgan - Jamie Dimon

Nem azt mondom, hogy shortoljuk a Bitcoint, mivel akár 100 ezer dollárig is szárnyalhat az összeomlás előtt. Lehetetlen megmondani. Még a lányom is vett Bitcoint, és most, hogy felment az árfolyam zseninek hiszi magát.

Morgan Stanley - James Gorman

Én nem fektettem kriptopénzekbe, de rengeteg olyan emberrel beszélgettem, akik igen. Az egyértelmű, hogy egy meglehetősen spekulatív termékről van szó, de nem olyanról, amely alapjaiban véve rossz lenne. Ez a természetes következménye az egész blockchain technológiának

Berkshire Hathaway - Warren Buffet

Maradj távol tőle. Nem több, mint délibáb. Mindössze egy nagyon hatékony módja annak, hogy pénzeket továbbítsunk, és mindezt névtelenül. A csekkekkel is tudunk pénzeket küldeni. A csekkek rengeteg pénzt érnek csak azért, mert pénzeket tudunk velük küldeni?

BlackRock - Larry Fink

A kriptopénzek gyors felemelkedése jól mutatja, hogy mennyi pénzt mosnak tisztára a világban. Ennek ellenére hatalmas potenciál van a kriptopénzekben. Persze a bitcoin körüli hatalmas felhajtás egyértelműen spekulatív

Bridgewater Associates - Ray Dalio

A Bitcoinnal nem tudsz tranzakciókat végezni. Nem tudod könnyen elkölteni sem. Nem egy hatékony módja a vagyon tárolásának, mert nagyon volatilis, ellentétben az arannyal. A Bitcoin egy nagyon spekulatív piac. A Bitcoin egy lufi.

A Goldman vezére még október 3-án egy Twitter-üzenetben jelezte, hogy egyelőre nem formált végleges véleményt a bitcoinnal kapcsolatban, azonban azt megjegyezte, hogy az emberek akkor is szkeptikusak voltak, mikor az aranyat lecserélte a papírpénz.Rosszabb, mint a tulipánmánia. Nem lesz jó vége. Az egész fel fog robbanni. Valaki még belehal. Ilyen szavakat használt a JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon, mikor a CNBC egyik konferenciáján kérdezték a legendás szakembert a Bitcoinról.Dimon még a végén azt is odaszúrta, hogy bármelyik trédere, aki Bitcoinnal kereskedik azonnal ki lesz rúgva amiért ilyen hülye.Gorman szeptember végén egy fokkal pozitívabban beszélt a kriptopénzekről, véleménye szerint az biztos, hogy a bitcoin több, mint egy egyszerű csalás.Az omahai bölcs még 2014-ben szintén a CNBC műsorában kérdezték a bitcoinról:Persze ez már jó régen volt, és Buffet is mindig hangoztatja, hogy nem fektet olyanba, aminek nem érti tökéletesen a működését.A Föld legnagyobb alapkezelőjének a feje még szeptemberben fakadt ki a bitcoinra, mondván biztosan egy buborék, részben azért, mert szinte lehetetlen fizetni vele.Dalio szerint két feltételnek kellene megfelelni ahhoz, hogy valós devizaként lehessen gondolni a Bitcoinra: könnyen lehessen vele tranzakciókat elvégezni és vagyont lehessen benne tárolni. A befektetési szakember most úgy véli, túl volatilis ehhez a kriptopénz.Csak kis érdekesség, hogy két nappal Dalio kommentjei után a CoinTelegraph beszámolt a világ első bitcoin-ingatlantranzakciójáról.