Az olajkorszak végére készül a világ legnagyobb olajvállalata is

Algaalapú bioüzemanyag: Az Exxon az óceánokból vagy külön erre a célra létrehozott tavakból aratná az alapanyagul szolgáló növényeket világszerte, majd bioüzemanyaggá alakítva értékesítené. Várakozásaik szerint az algaalapú bioüzemanyagot először a dízelhez és kerozinhoz adagolt keverékként lehet majd piacra vinni, a cél azonban egy 100 százalékban algából előállított üzemanyag létrehozása. Az Exxon 2009 óta dolgozik az algaalapú technológia kifejlesztésén, azonban még további tíz évet kell várni arra, hogy piacképes termékké váljon.

A világ egyik legnagyobb energiacége óriási összegeket pumpál az alternatív energiaforrásokkal kapcsolatos kutatásokba, amelyek keretében például algaalapú bioüzemanyagokkal vagy éppen a kibocsátás helyett a szén-dioxidot megkötő majd üzemanyaggá alakító cellák kifejlesztésével kísérletezik.Bár az Exxon részéről már korábban is napvilágot láttak bizonyos projektjeiről hírek, az algaalapú bioüzemanyaggal kapcsolatos televíziós reklámjai pedig például Magyarországon is futottak, a kutatás-fejlesztési alelnök, Vijay Swarup Bloombergnek adott nyilatkozatával a társaság most először adott szélesebb áttekintést is a tiszta energiaforrások terén végzett tevékenységeiről."Fényre lépésével" az Exxon a zöld energiaforrásokra már nem csak kacsintgató nagy olajvállalatok egyre szélesedő köréhez csatlakozott. Míg például a Total akvizíciókkal igyekszik erősíteni pozícióit az új területen, addig mások, például a Royal Dutch Shell a tengeri olajfúró tornyok építésében és üzemeltetésében szerzett tapasztalatait északi-tengeri szélfarmok fejlesztésében kamatoztatná.A texasi székhelyű olajóriás is igyekszik persze magát különleges imázzsal felvértezni, amikor a társaság kutatás-fejlesztési alelnöke, Vijay Swarup azt mondja, a társaság elsősorban a kutatásra, tudományos háttérre fókuszál. Ennek érdekében körülbelül 80 egyetemmel, és számos kisebb vállalattal alakított ki együttműködést, a következő projektekben:

Mezőgazdasági hulladék alapú biodízel: A társaság a Renewable Energy Group nevű társasággal azon dolgozik, hogy mikrobákat alkalmazva az élelmiszeripari célokra már nem használható növényi maradékokat, mint például a kukorica szárát bioüzemanyaggá alakítja. Az együttűködés 2006-ban kezdődött, és a közelmúltban ki is terjesztették közös kutatási programjukat.

Karbon üzemanyagcella: A legtöbb üzemanyagcella földgázzal vagy hidrogénnel kémiai reakcióba lépve állít elő villamos energiát. Az Exxon és a FuelCell Energy nevű cég által kutatott megoldás szén-dioxidot alkalmazna ugyanerre a célra, kiegészítve azzal a nem elhanyagolható dimenzióval, hogy közben a képes lenne jelentős mennyiségű szén-dioxidot megkötni és raktározni, megakadályozva egyúttal légkörbe jutását. A kutatás viszonylag előrehaladott stádiumban jár, pár hónapon belül ugyanis felépülhet az első kísérleti üzem is.

Folyamat intenzifikálás: Ebben az esetben nem alternatív energiaforrásról, sokkal inkább egy, a hatékonyság növelését célzó projektről van szó. A Georgia Institute of Technology-val közösen folytatott kutatásaival az Exxon a mainál jóval hatékonyabb eljárást kíván megalkotni a nyersolaj műanyaggá alakítási folyamatára. A módszer jelentős mennyiségű hőenergiát takarítana meg azáltal, hogy egyfajta membránt és az ozmózist alkalmazna, és mindössze feleannyi szén-dioxid kibocsátásával járna a jelenlegi folyamathoz képest.

A nagy olajvállalatok nyilvánvalóan nem a rövid távú profitkilátások miatt keresik a lehetőségeket. A technológiákra olyan darabokként tekintenek, amelyekből esetleg nagyobb termékeket és megoldásokat kombinálhatnak össze, ezáltal némi védettséget is szerezve maguknak a korai, kísérleti stádium által magában hordozott kockázatokkal szemben

Az olajtársaság mindemellett továbbra is keresi azokat a projekteket, amelyekbe belépve és azokat fejlesztve megkerülhetetlen pozíciókat építhet ki az új energiaforrások területén. Az erőforrásai és lehetőségei ehhez adottak; a hat kontinensen aktív vállalat 2016-ban 198 milliárd dolláros árbevételt ért el.- fogalmazott Rick Wheatley, a Xynteo nevű tanácsadó társaság ügyvezető alelnöke, amely egyebek mellet a Statoil, az Eni vagy éppen e Shell számára ad fenntarthatósági és stratégiai tanácsokat.