Az orosz olajiparba igazolt Németország egykori első embere

A kinevezés már csak azért is érzékeny téma elsősorban Németországban, mert a Rosznyefty a Kreml orosz megszállása, illetve az amerikai elnökválasztás befolyásolása miatt Moszkvára kivetett szankciókban közvetlenül érintett, ahogyan Sechin személyesen is; míg az EU csak a társaságra vezetett be büntetőintézkedéseket.

Komoly reményeket fűznek ugyanakkor Németország egykori első emberének csatlakozásához a Rosznyeftynél; a társaság vezérigazgatója, a Putyin elnökkel is jó viszonyt ápoló Igor Sechin az Interfaxnak úgy fogalmazott, a lépés lehetővé teszi a társaság európai üzletágának további fejlesztését, illetve európai lábnyomának megnövelését. Sechin egyébként vélemények szerint Oroszország második leghatalmasabb embere, akit még a Kreml politikai elitje is csak alig tud kontroll alatt tartani - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung Ezek értelmében a nyugati társaságok csak meglehetősen korlátozattan folytathatnak együttműködést az orosz társasággal, amelynek nemzetközi tőkepiaci finanszírozási lehetőségeit is súlyosan limitálták.A volt német kancellár egyébként már eddig is rendelkezett fontos pozícióval az orosz energetikában, ugyanis a Gazprom többségi tulajdonában álló Északi Áramlat gázvezeték projekt részvényesi bizottságának is elnöke.A Rosznyefty igazgatótanácsa a hagyományos angolszász modellt követve, nem a menedzsment és az alkalmazottak nagyjából egyenlő arányú képviseletén alapul, hanem a részvényesek képviselőiből és az úgynevezett független tagokból áll össze - nagyjából egy ilyen független pozícióba került most a volt német kancellár is. A független tagoktól a társaságnál nem titkoltan azt is várják, hogy növeljék a nemzetközi befektetők körében a Rosznyefty elfogadottságát. Az Interfaxnak adott nyilatkozatát idézve a CNBC azt írja, az egykori német politikus egyfajta kompromisszumteremtő elnöki szerepet szán magának.A tagok tavalyi egész éves díjazása körülbelül 550 000-580 000 dollár volt fejenként.A testület tagjaként Schröder egy napi 4,1 millió hordós kitermelési kapacitással rendelkező csoport tevékenységét felügyelheti, ami amellett, hogy a 10 millió hordót meghaladó teljes orosz kitermelésnek is oroszlánrészét teszi ki, nemzetközileg is nagyon jelentős tétel. A Rosznyefty jókora mennyiségű olajat szállít Kínába, beszállt az indiai finomítói üzletbe és szoros kapcsolatokat alakított ki Venezuelával is. A termelt olaj mennyiségét tekintve a Rosznyefty a világ legnagyobb tőzsdén kereskedett olajvállalata.A mintegy 50 százalékos részesedéssel rendelkező orosz állam mellett olyan nagytulajdonosok tartanak részesedést a Rosznyeftyben, mint a BP, a katari szuverén alap és az árupiaci kereskedő Glencore. Két utóbbi társaság közös konzorciuma 2016 decemberében szerzett 19,5 százalékos részesedést a részleges privatizáció keretében. Szeptemberben pedig a kínai CEFC China Energy szerzett meg egy 14,2 százalékos részt, átszámítva mintegy 7,6 milliárd euróért.2016-ban a Rosznyefty 2,8 milliárd dollárnyi profitot és 77,2 milliárd dollárnyi árbevételt ért el. Az elmúlt években nem csupán organikus növekedési sztorija volt erőteljes, de kétes tranzakciókban is részt vett, például a Mihail Hodorkovszkij nevéhez fűződő Jukosz eszközeinek megszerzésével. Tavay a Rosznyefty sikeresen akvirálta a közepes méretű Basnyefty olajtermelő vállalatot is.