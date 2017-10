Az oroszok lépnének a Mol helyére az INA-ban

Amennyiben a Rosznyefty belép az INA tulajdonosi struktúrájába, modernizálja a horvát vállalat üzemeit és azok, képesek lesznek piaci keretek között jövedelmezően működni

Secin az interjúban kiemelte, érdekelődnek a hatékony beruházások iránt a régióban. Az INA egy klasszikus kutatási, termelési és értékesítési vállalat. Hozzátette azt is, hogy a saját szempontjukból két kulcsfontosságú tulajdona is van, mégpedig a sziszeki és rijekai finomító.Kifejtette, tud arról, hogy a Mol szerint a sziszeki finomító nem kifizetődő és túl sok alkalmazottja van, de szerinte nem kell bezárni a finomítókat, amelyek egy modernizáció után fontos pozíciót tölthetnének be az európai kőolaj-feldolgozásban.- jelentette ki.Szavai szerint a finomítók a Földközi-tenger térségében jelentős lehetőséggel bírnak logisztikai előnyük miatt. Ezért is fontolgatják annak lehetőségét, hogy megerősítsék jelenlétüket ezen a piacon.