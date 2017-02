Az Apple, a Facebook és a Google is Trumpot támadja

A vállalatok, akik a nevüket adták az ellenlépéshez AdRoll, Aeris Communications, Airbnb, AltSchool, Ancestry.com, Appboy, Apple, AppNexus, Asana, Atlassian, Autodesk, Automattic, Boksz, Brightcove, Brit + Co, CareZone, Castlight Health, Checkr, Chobani, Citrix Systems, Cloudera, Cloudflare, Copia Institute, DocuSign, DoorDash, Dropbox, Dynatrace, eBay, Engine Advocacy, Etsy, Facebook, Fastly, Flipboard, Foursquare, Fuze, General Assembly, GitHub, Glassdoor, Google, GoPro, Harmonic, Hipmunk, Indigogo, Intel, JAND d/b/a Warby Parker, Kargo, Kickstarter, KIND, Knotel, Levi Strauss & Co., LinkedIn, Lithium Technologies, Lyft, Mapbox, Maplebear d/b/a Instacart, Marin Software, Medallia, Medium, Meetup, Microsoft, Motivate International, Mozilla, Netflix, Netgear, NewsCred, Patreon, PayPal, Pinterest, Quora, Reddit, Rocket Fuel, SaaStr, Salesforce, Scopely, Shutterstock, Snap, Spokeo ,Spotify, Square, Squarespace, Strava, Stripe, SurveyMonkey,TaskRabbit, Tech:NYC, Thumbtack, Turn, Twilio, Twitter, Turn, Uber, Via, Wikimedia Foundation, Workday, Y Combinator, Yelp, Zynga.

A technológia szektor a legnagyobb ellenzője Donald Trump bevándorlási rendeletének, amely 7 muszlim országból tiltotta meg a beutazást az Egyesült Államokba. A Google-t különösen érzékenyen érinti az amerikai elnök rendelete, közel 200 dolgozója amerikai tartózkodása került veszélybe. A helyzet komolyságát mutatja, hogy a Google központjában is tüntetések kezdődtek Trump bevándorlási politikája ellen, valamint több technológiai vezető, többek között Mark Zuckerberg is publikus fórumokon szólalt fel a rendelet ellen.A technológiai vállalatok működésének alapja az innováció, amihez pedig ahhoz szükséges, hogy a világból bárhonnan tehetséges fiatalokat alkalmazhassanak munkaerőként.A rendelet kapcsán a legutóbbi fejlemény, hogy Seattle állam szövetségi bírósága felfüggesztette a bevándorlási tilalmat, amit Donald Trump természetesen felháborodással fogadott Twitter-posztok áradatában.A Bloomberg múlt héten tudósított róla, hogy az amerikai vállalatok egy csoportja összeül, hogy megvitassák, hogyan lépjenek fel a bevándorlási tilalom ellen.