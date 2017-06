Az Apple, a Google és az Amazon is beszállhat a Tosibába

A Foxconn alapítója és vezérigazgatója elmondta, hogy a memóriachipeket gyártó Kingston Technology szintén csatlakozhat a Toshibára ajánlatot tevő konzorciumhoz, és az Amazon.com is közel áll hozzá. De tárgyalnak még a Google-lel, a Microsofttal és a Cisco Systems-zel is.Azt egyelőre nem közölték, hogy az Apple és a Dell mennyi pénzt tennének bele, sőt az sem publikus, hogy a konzorcium mennyiért vásárolná meg a Toshibát.A Toshiba a világ második legnagyobb gyártója a NAND-chipek piacán. A cég piaci kapitalizációja jelenleg 12 milliárd dollár, a becslések szerint 18 milliárd dollár körüli ajánlat jöhet. A tranzakciónak az szabhat gátat, hogy a Foxconn erős kötelékekkel rendelkezik Kína felé, a tajvani székhelyű cég ott gyártja termékei többségét. A japán kormányzat pedig tartja magát ahhoz, hogy nem szeretné, ha a technológia kikerülne az országból, ezért még az is lehet, hogy megakadályozza a felvásárlást.A tervek szerint a Foxconn és japán érdekeltsége, a Sharp legfeljebb 40 százalékos részesedéssel rendelkezne a Toshibában.A várakozások szerint a Toshiba a június 15-i igazgatósági ülés után jelentheti be, hogy ki a győztes, de lehet, hogy a kormányzat kérésére elhalasztják a döntést.