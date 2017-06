Az egekig nőnek a brit atomerőmű költségei

Jelenleg úgy néz ki, hogy az erőmű leghamarabb 2025-ben kezdheti el az áramtermelést. Az EDF eredetileg azt ígérte, 2017 karácsonyára végez a munkálatokkal.

A független parlamenti testület Reuters által ismertett vizsgálata szerint az építkezés és a garantált villamos energia átvétel teljes költsége az eredetileg tervezett(átszámítva körülbelül 2100 milliárd forintról)(10 500 milliárd forintra) emelkedhet. Összehasonlításul, ez az összeg az éves magyar GDP közel harmadának felel meg.A Hinkley Point C a szigetország első atomerőmű-építkezése évtizedek óta. A projektet késések hátráltatták, és a termelendő villamos energia átvételére biztosított, a jelenlegi piaci árnál magasabb garantált tarifa miatt is számos kritika érte a beruházást. Afontos építési költségű erőművet azbrit egysége és az EDF Energy építi a Délnyugat-Angliában együttműködésben a-nel (CGN), amely 33,5 százalékos részt visz a projektben.Az állam a szerződés keretében garantálta, hogy az erőműben termelendő áramot minimumáron veszi át,keresztül. A piaci nagykereskedelmi árak és a garantált minimum ár különbözetét a kormányzat fizeti. A brit nagykereskedelmi villamos energia ár a szerződés 2013 megkötése óta csökkent, és napjainkbankörül alakul.Míg a BEIS úgy kalkulál, a kapcsolódó költségek évente 10-15 fonttal dobhatják meg a háztartások villanyszámláját 2030-ig, azonban a most publikált jelentés kritikája szerint a kormánya 2030 után az energiaszámlákra várható hatásokat.A Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) kormányügynökség szerint az erőmű a teljes brit villamos energia termelés 7 százalékát biztosíthatja, hatmillió brit háztartást láthat el villamosenergiával, és egyebek mellett 26 ezer állást teremt.Az EDF Energy szerint a számvevőszéki jelentés megerősíti, hogy a projekt kedvező ár/érték-arányt képvisel, összehasonlítva más alacsony karbonintenzitású alternatívákkal, illetve hogy a kivitelezők képesek kezelni a kapcsolódó kockázatokat. Mindemellett a Hinkley Point C projekt szerintük lehetővé teszi a további atomerőmű-építések költségeinek csökkenését is, így aerőmű üzem esetében is. A francia és a kínai kivitelező a kelet-angliai Sizewell körzetében további két új reaktor építését tervezi.