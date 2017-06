Az egész világra a szívbajt hozta ennek a 10 gigavállalatnak a hirtelen összeomlása

Medici, Mississippi Company, Allied Crude

Medici Bank - 1494

A firenzei Medici-család bankja a legnagyobb pénzintézet volt a XV. század Európájában, egészen Londonig terjeszkedtek az Appennini-félszigetről. A család és a pénzintézet menedzserei azonban rengeteget költöttek luxuscikkekre és az extravagáns életmódjuk finanszírozására, sokak szerint pedig akkori viszonylatok szerint túlterjeszkedett a bank, ezért egy idő után lehetetlenné vált központilag menedzselni. Nem sokat segített az sem, hogy számos ország politikájába is beszálltak és hadseregeket is elkezdték finanszírozni, ezek közül több is - például a britek - nem tudták visszafizetni a tartozásukat.1494-ben vált inszolvenssé a pénzintézet, megmaradt intézményi vagyonukat szétosztották a hitelezőik között.

A firenzei Medici-szökőkút. Forrás: Shutterstock

Mississippi Company - 1720

A papírpénz feltalálója, John Law rövidesen monopóliumot szerzett a francia gyarmatokkal való kereskedéshez, majd a gyarmatokon is elkezdett bevásárolni; a bankokat és kereskedelmi konglomerátumokat tömörítő vállalatát illették a Mississippi Company gyűjtőnévvel. A cég részvényeinek árfolyamát felpumpálták azzal az ígérettel, hogy Louisianában hatalmas növekedés várható és a cég ezen profitálni fog, Law pedig papírpénzzel kezdte el kifizetni a befektetőit. Rövidesen kiderült, hogy Louisiana kilátásai cseppet sem olyan kedvezőek, Law pedig bőven több papírpénzt adott ki, mint amennyi fedezete volt rá. A Mississippi Company összeomlott, Law elvesztette minden tisztségét, majd Brüsszelbe menekült. Az eset a papírpénz ötletét is jó ideig parkolópályára állította.

John Law. Fotó: Shutterstock

Allied Crude Vegetable Oil Refining Corporation - 1963

Tino De Angelis egy menő nyersanyag-kereskedő volt New Jerseyben, aki az egész világon üzletelt növényi olajjal és származtatott ügyletekkel. Egy időben az összes szójababolaj futures-ügylet a cégének, az Allied Crude Vegetable Oil Refining Corporationnek a kezében volt, a felvásárlást banki hitelekből finanszírozta a kereskedő. Fedezetnek elvileg tartályokban tárolt növényi olajat használt Angelis, azonban rövidesen kiderült, hogy valójában víz, aminek olaj úszik a tetején. Csak azért nem lett óriási, nemzetközi botrány az ügyből, ami az egész nyersanyagpiacot magával rántotta volna, mert három nappal a cég csődje után lelőtték Kennedy-elnököt.

Fotó: Shutterstock