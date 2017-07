Itt a vége 2017.07.20 22:06

Végül az S&P 500 index is mínuszba fordult a zárásra, 0,02%-os esés lett a vége. A Dow Jones 0,13%-ot veszített értékéből. A Nasdaq viszont 0,08%-ot gyarapodott és ezzel új történelmi csúcsot is felállított, ahogyan az ábra is mutatja: