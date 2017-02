Az egyik hazai partnere bíróságon támadja a Volkswagent

Hazai partnere perelte be a Volkswagent

Sokan támadják a Volkswagent Európában

Mindez pedig azért lehet érdekes, mert a német bíróságok ítéletei akár precedens értékűek is lehetnek, így a Volkswagent más bíróságok is elmarasztalhatják a jövőben, komoly plusz költségeket róva ezzel a gyártóra.

A Volkswagent sokan támadják a bíróságokon azóta, hogy a német autógyártó 2015-ben elismerte, valóban manipulálta az emissziós tesztek eredményeit. Vásárlók, kereskedők és befektetők egyaránt kártérítést követeltek maguknak az elmúlt hónapokban. A Deutsche See döntésének viszont azért van kiemelt jelentősége, mert a vállalat az első olyan nagy ügyfele a Volkswagennek, amelyik odahaza, Németországban indított pert a dízelbotrány miatt.A Deutsche See elmondása szerint azért mennek perre, mert a Volkswagen félrevezette őket, ugyanis csak azért béreltek az autógyártótól közel 500 járművet, mert annak ajánlata biztosította számukra a legkörnyezetbarátabb mobilitást. A dízelbotrány kirobbanása után viszont megkérdőjeleződött, hogy az általuk bérelt járművek valóban annyira óvják a környezetet, mint amennyire azt a Volkswagen ígérte.A Deutsche See először peren kívül próbált megegyezni a Volkswagennel, de nem jártak sikerrel, ezért a braunschweig-i regionális bíróságon beperelték az autógyártót. A Bild am Sonntag értesülései szerint a vállalat 11,9 millió eurós kártérítést követel.Múlt héten írtunk arról , hogy a jelek szerint annak ellenére, hogy a cégcsoport vezetése megállapodott az amerikai hatóságokkal, a KBA rábólintott az ügyben érintett járművek tervezett átalakítására és pörögtek az eladások 2016-ban, a Volkswagen még messze van attól, hogy maga mögött hagyja a dízelbotrányt.Európában ugyanis már tavaly felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint az ügyben érintett amerikai ügyfelek látványosan jobban jártak, mint európai társaik, ezért el kell érni, hogy a cégcsoport hasonló kártérítést fizessen Európában is, illetve ne ússza meg a büntetéseket sem, amiért félrevezette a vásárlókat. Ezekre a követelésekre sokan csak legyintettek, mondván, a német autógyártóknak olyan erős a lobbiereje, hogy nem lesz semmi a Volkswagen elszámoltatásából a kontinensen.Ehhez képest Németországban már két olyan ítélet is született, amely kártérítésre kötelezte a Volkswagent amiatt, hogy szoftver segítségével manipulálta az emissziós tesztek eredményeit.