Az EU nem várja meg, míg öntudatra ébrednek a kereskedési robotok

Manapság már nem számít újdonságnak, hogy az értékpapírok, devizák és egyéb pénzügyi termékek kereskedése egyre kevesebb emberi beavatkozást igényel, és erősödik a különböző automatizált megoldások (pl. netbank, netbróker) szerepe. Ugyanakkor egyre jobban terjednek azok a leginkább professzionális saját számlás kereskedők által használt szoftveres megoldások is, melyek kockázatos, spekulatív pozíciókat felhasználói beavatkozás nélkül vállalnak, egy előre programozott algoritmus döntése alapján, tehát magát a befektetési döntést is a számítógép hozza meg és hajtja végre a piacon. Ennek egyik speciális változatát jelentik azok a kereskedési stratégiák ("high frequency trading - HFT", lásd. keretes írásunkat), melyeknek a siker érdekében olyan gyorsan kell végrehajtania megbízásokat (akár milli- vagy mikro szekundumok alatt), ami lehetetlenné teszi az emberi beavatkozást.2015-ben az amerikai részvénypiacon a forgalom körülbelül 55 százalékáért, az európai részvényforgalom pedig körülbelül 40 százalékáért a HFT-k voltak felelősek, de hasonló irány figyelhető meg az utóbbi években a kötvény- és devizapiacokon is. A jogszabályalkotók és felügyeleti hatóságok nincsenek könnyű helyzetben, ugyanis az algoritmikus és a HFT kereskedési tevékenységet (vagy technológiát) be kell vonni a szabályozásba és a piacfelügyeleti tevékenységbe, és olyan előírásokat (korlátozásokat) kell meghatározni, melyek csökkentik ugyan a kockázatokat, de nem lehetetlenítik el ezt a fajta működést.

...de mi is az algoritmikus kereskedés és a HFT? Az algoritmikus kereskedés legegyszerűbben úgy definiálható, hogy egy szoftver korlátozott emberi beavatkozással, vagy akár anélkül hoz meg befektetési döntéseket és automatikusan végre is hajtja ezeket az erre alkalmas elektronikus hozzáférést biztosító pénzügyi piacokon.



A HFT-ről (High Frequency Trading), magyarul magas- vagy nagyfrekvenciájú kereskedésről a szakirodalomban sokféle meghatározást találni, egyöntetű konszenzus azonban nincsen. A HFT az algoritmikus kereskedésnek egy speciális fajtája, melynek lényege, hogy egy szoftver akár a másodperc tört része alatt ad be egy vagy több piacon vételi és eladási ajánlatokat különböző eszközökre, előre programozott stratégiák alapján, és a pozícióit általában nagyon gyorsan nyitja és zárja. A HFT-k lételeme a gyorsaság, emiatt gyakran az adatátviteli idő minimalizálása miatt a kereskedési helyszínhez közeli helyszínre telepítik a szervereiket.



Sokféle HFT stratégia létezik, melyek közös jellemzője, hogy egy adott tranzakción nagyon kevés nyereséget vagy veszteséget realizál a robot, de végül (sikeres stratégia esetén) az emberi léptékkel szinte felfoghatatlan mennyiségű és gyorsaságú ügyletkötések miatt összességében profitra tesz szert az algoritmust működtető kereskedő cég, ami - tekintettel a nagy kereskedési volumenre - kiegészülhet a piacműködtető és a klíringházak által nyújtott kedvezményekkel. Ez a rendszer Nyugat-Európában és az USA-ban is jelentős díjvisszatérítéseket jelent a HFT-knek, mely nagyon fontos eleme a kereskedő cégek üzleti modelljének.

Kell-e félnünk a robotoktól?

Erre a kérdésre nincsen egyértelmű válasz. Egyrészt vannak olyan algoritmussal támogatott kereskedési stratégiák, például az árjegyzői tevékenység (egyidejűleg vételi és eladási ajánlatokkal biztosítja a folyamatos kereskedhetőséget), melyek hozzájárulnak a hatékony piac működéséhez; likviditást visznek a piacra, csökkentik a vételi és eladási árak közötti különbségeket - a spread-eket -, segítenek a "fair" árak kialakításában és csökkentik a tranzakciós költségeket. Másrészről léteznek olyan, ma már illegális módszerek, melyek nagyszámú ajánlatok beküldésével és visszavonásával gyakorlatilag a piac megtévesztésében érdekeltek, és ezt kihasználva kötnek nyereséges ügyleteket (spoofing, layering). Ezek felderítése azonban nem egyszerű feladat, és jelentős kihívás elé állítja az ellenőrző hatóságokat.Az viszont nem vitás, hogy az algoritmusok komoly működési kockázatot hordoznak magukban, hiszen egy-egy rosszul beállított algoritmus a megfelelő korlátok és ellenőrzési pontok hiányában rövid idő alatt hatalmas károkat is tud okozni, amire talán a leghíresebb példa a 2010-es eset (lásd "Flash Crash" - Villámgyors összeomlás c. keretes írásunkat), amikor egy hibás algoritmus miatt az amerikai részvényindexek rekord szintű esést produkáltak fél óra leforgása alatt. Számos kritika érte kifejezetten a HFT-ket, hogy volatilisebb piaci körülmények között elszívják a likviditást a piacról, ezzel ráerősítve a negatív trendre és elmélyítve ezeket a "mini-válságokat".

Flash Crash - Villámgyors összeomlás 2010. május 6-án délután egy befektetési alap körülbelül 4,1 milliárd dollár értékű határidős S&P pozíciójától akart megszabadulni, hogy egy későbbi esetleges esés ellen fedezze magát. Az általa használt algoritmus egyetlen paramétere az volt, hogy az előző perc piaci forgalmának 9 százalékának megfelelő értékű kontraktust adjon el. A problémát az váltotta ki, hogy a görög válság miatt amúgy is idegesebb befektetői hangulatban és az emiatt csökkenő piaci környezetben a befektetési alap rendelkezett a legnagyobb likvidálandó pozícióval a piacon, és a vételi oldalon is nagyrészt algoritmusok álltak. Az első eladásokat követően a vételi oldalon levő robotok zárták a pozícióikat, és átálltak a másik oldalra, így az ár esni kezdett, melléjük pedig más algoritmusok is bekapcsolódtak, amik negatív trendként érzékelték az áresést. Természetesen ez a forgalmat jelentősen felduzzasztotta és a befektetési alap algoritmusát egyre nagyobb eladásokra sarkallta, ami az árat még tovább nyomta a mélybe. Az esés átgyűrűzött az azonnali részvénypiacra is, és az egyedi részvények árfolyamai is drámai mértékben zuhanni kezdtek. Mire az egész megállt, a DJIA index közel 9 százalékos mínuszban volt (ami történelmi rekord volt napon belüli esések tekintetében) és nagyjából 1000 milliárd dollárnyi tőke tűnt el az amerikai részvénypiacokról. A piac szerencsére rekord gyorsasággal korrigált, az indexek az esés nagy részét még aznap ledolgozva, de az eset egyértelműen rávilágított arra, hogy az algoritmusok mennyire veszélyeztethetik a piacok stabilitását.

Melyek a legfontosabb változások 2018-tól?

Robotok a BÉT-en?

Az algoritmikus kereskedés és a HFT-k veszélyeire az amerikai szabályozás már számos választ igyekezett adni az elmúlt évek során, és a német hatóságok is új szabályokat léptettek életbe, kifejezetten a HFT-k erősödő aktivitása miatt (HFT Act - 2013). A német szabályozás fő elemeit - melyek a kötelező felügyeleti engedély, a kereskedési rendszer túlzott terhelését büntető díj, a beadott és teljesült megbízások arányát vizsgáló mutatók bevezetése és az algoritmusok által megadott megbízások megjelölése - a MiFID II és a MiFIR is részben átvette. A "gépek elleni harcban" a MiFID II két oldalról igyekszik kockázatcsökkentő lépeseket bevezetni, egyrészt a robotokat alkalmazó cégek oldaláról, másrészt a piacok oldaláról, amiken ezek a kereskedő cégek jelen vannak. Amellett, hogy maga a tevékenység engedélyköteles lesz, az érintetteknek az eddiginél sokkal szigorúbb működési szabályoknak kell megfelelniük, melyek kapcsán az alábbi változások a legjelentősebbek:Azoknak a cégeknek és személyeknek, akik algoritmikus kereskedési technikát alkalmaznak, a korábbiakkal ellentétben felügyeleti engedéllyel kell rendelkezniük. A felügyeletek jogköre 2018-tól jelentősen bővül e tekintetben, bekérhetnek adatokat arra vonatkozóan is, hogy az algoritmusok pontosan milyen stratégia alapján, milyen kockázatkezelés mellett, milyen limitekkel és milyen tesztelési folyamatok alkalmazása mentén működnek.Az alkalmazott algoritmusokat sokkal alaposabban kell majd tesztelni a működésbe lépés előtt, és mindezt jegyzőkönyvvel kell igazolni. Ehhez kapcsolódóan a releváns piacműködtetőnek erre alkalmas szimulációs környezetet kell biztosítania a cégek számára. A biztonságos működés érdekében előre meghatározott kereskedési limiteket kell meghatározniuk és betartaniuk a kereskedő cégeknek és a piacoknak egyaránt.A transzparencia további elősegítése érdekében az algoritmusok által megadott megbízásokat külön jelölni kell, így a tőzsdék és más kereskedési helyszínek, valamint a felügyeleti szervek végre tisztább képet kapnak majd arról, hogy mely cégek és milyen mértékben alkalmaznak algoritmusokat, és ezek egy-egy értékpapír vagy piac forgalmából mekkora részt tesznek ki.Fontos újítás, hogy folyamatos monitoring és éves felülvizsgálat is elő lesz írva mind a cégeknek, mind a piacműködtetőnek, így egyebek mellett az összes beadott ajánlatot visszakereshetővé kell tenni azok minden paraméterével.A piaci szereplők HTF-k általi megtévesztését és az "ál-likviditás" csökkentését, valamint a kereskedési rendszer túlterhelésének megakadályozását a tőzsdék és egyéb kereskedési helyszínek oldaláról további korlátozások bevezetése segíti majd elő. Ilyen az OTR (unexecuted order to trade ratio) mutató, melynek lényege hogy eszközönként és kereskedő cégenként meghatározásra kerül egy beadott és teljesült megbízások közötti arányszám, ami ha túl magas, akkor az érintett szereplőt a tőzsde valamilyen formában szankcionálni köteles, amit saját hatáskörében határozhat meg.A MiFID II-vel a részvények árlépésközére is új szabályok érkeznek. Bizonyos eszközosztályokra kiterjedően (részvény, letéti jegy, ETF) az új szabályozás minimum árlépésközöket definiál egy kétdimenziós skála alapján. Számos piaci szakember úgy gondolja, hogy ez a leghatékonyabb módja a HFT-k visszaszorításának, hiszen a megnövekedett árlépésközök azt jelentik egy HFT számára, hogy csak sokkal drágábban tudnak majd likviditást elszívni más piaci szereplők elől.Az algoritmikusok stratégiái közül kiemelt fontosságú az árjegyzői stratégia, aminek lényege, hogy a cég saját számlával szinte folyamatosan ellentétes irányú pozíciókat tart bent a piacon - vételit és eladásit -, ezzel likviditást biztosítva egy-egy instrumentumban, miközben az árjegyző az árrés miatt ideális esetben profitot realizál a megkötött ügyleteken. Ez alapvetően egy "kívánatos" tevékenység, ezért a szabályozó célja, hogy ha valaki ezt algoritmus segítségével végzi likvidnek minősülő instrumentumok bármelyikében, akkor legyen egy egységes szempontrendszer alapján kialakított szerződése a piac működtetőjével. Az árjegyzői kötésekhez különböző kedvezmények is kapcsolódhatnak, mint pl. díjvisszatérítés, és a HFT-k miatt életbe lépő korlátozások (pl. OTR mutató) alól is kaphatnak felmentést a likviditást biztosító árjegyzők.A BÉT piacain a HTF-k által lebonyolított forgalom egyáltalán nem domináns. Ennek alapvetően két oka van: a likviditás és a gyorsaság. A legnagyobb külföldi tőzsdékhez (NYSE, LSE) képest a magyar piac likviditása az ilyen algoritmusok sikeres működéséhez nem feltétlenül elegendő, az ehhez szükséges extrém mennyiségű kötésekhez sokkal mélyebb piac, és több likvid papír az ideális. Másrészt a villámgyors kereskedéshez elengedhetetlen az ún. "co-location" szolgáltatások biztosítása, amikor a tőzsdetag saját szerverét a lehető legközelebb - akár egy teremben - helyezheti el a tőzsde rendszerével. Jelenleg a BÉT ilyen szolgáltatást nem nyújt, de folyamatosan vizsgálja az ezzel kapcsolatos piaci igényeket és szükség esetén kialakítja ezt a lehetőséget.Ha HFT nem is, de algoritmikus kereskedés működik a BÉT-en: néhányan használnak számítógépes algoritmusokat a kereskedésre, jellemzően az árjegyzői tevékenységük ellátásához, likviditás biztosításához (certifikátok, warrantok, BÉTa piac). Érdekesség, hogy az ún. Iceberg ajánlat típus (ahol az ajánlatból a rendszer mindig csak egy "látható" mennyiséget tart az ajánlati könyvben) is több szereplő értelmezése szerint kereskedési algoritmusnak számít az új MIFID II. szabályozásban, tehát az előírások meglehetősen tágan definiálják az algoritmikus kereskedést.A BÉT 2016-2020-as stratégiájának fő iránya a hazai tőkepiac fejlesztése, amelynek szerves része a tőzsdei forgalom és likviditás jelentős növelése is. Ennek és a technológia folyamatos fejlődésének köszönhetően várakozásaink szerint az algoritmikus kereskedés szerepe nőni fog a hazai piacon, és a leglikvidebb papírokban számíthatunk a HFT-k megjelenésére is.