Az olajárak emelkedése segítette a Molt

Az elemzői várakozások alapján az iparágban kiemelten figyelt eredménymutató, az egyszeri tételek és készlet átértékelés nélküli EBITDA gyakorlatilag megegyezhet az egy évvel korábbi bázissal, az üzemi eredmény azonban jelentősen, 75 százalékkal emelkedhetett.

Mik hatottak az eredményre?

Kutatás-termelés

Finomítás-kereskedelem

Ami az egyes szegmenseket illeti, a kutatás-termelés területén jelentős javulás látható a bázishoz képest, a tisztított EBITDA 18 százalékkal emelkedhetett. A finomítás-kereskedelmi területen az üzemi folyamatokat tükröző egyszeri tételek és készletátértékelési hatás nélküli EBITDA az elemzői várakozások szerint gyakorlatilag megegyezik a 2015 negyedik negyedévében elért eredménnyel. A gáz-midstream szegmens pedig 2 százalékkal érhetett el alacsonyabb tisztított EBITDA-t a negyedévben, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban. A Mol számviteli adózott eredménye 53,5 milliárd forint körül alakulhatott az elemzői konszenzus alapján a tavaly év végi mintegy 500 milliárd forintos veszteséget követően.a negyedév során fordulat állt be az olajár év/év alapú változásában, így az uráli típusú kőolaj átlagos ára mintegy 13 százalékkal haladta meg a bázisidőszakit. Az olajár emelkedése egyértelműen kedvezően befolyásolja a a Mol kutatás-termelési üzletágát. Az emelkedés a megelőző negyedévhez képest is jelentős, több mint 8 százalék volt. A negyedév végén 50 dollár fölé emelkedett az ár, és az ural 2017 első hónapjában is tartotta ezt a szintet.a forint negyedéves átlagos árfolyamát tekintve kis mértékben erősödött a dollárral szemben 2015 utolsó negyedéhez képest, míg 2016 harmadik negyedéhez képest a forint gyengülése figyelhető meg. Miután az olajüzlet dollár alapú, a Molnak alapvetően a forintgyengülés kedvez, azonban a hatások nem egyirányúak: az árfolyam hatása egyrészt a dollárban keletkező bevételek konvertálásán keresztül jelentkezik, amit némilehg ellensúlyoz, hogy a költségek között is vannak, amelyek dollárban jelentkeznek; másrészt a hitelek egy része is dollárban denominált.a negyedév utolsó hónapjának a korábbi negyedév utolsó hónapjához mért átlagos olajár változása alapján a készletek átértékelésén ezúttal nyereség keletkezhetett. Az olajárak emelkedésére tekintettel a finomítói feldolgozásban részt vevő olajat ugyanis alacsonyabb áron szerezhette be a Mol, mint amilyen áron a terméket később értékesíteni tudta.a Mol számára releváns termék árrések közül a benziné kissé csökkent, míg a dízelé hasonló mértékben nőtt az egy évvel korábbi hasonló időszakhoz képest. A folyó negyedévben a "crack spreadek" kis mértékben tovább csökkentek, az árrések szűkülése pedig nyilvánvalóan nem kedvez a Molnak.a két olajfajta közti különbözet a negyedévben közel duplájára emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest, és minimálisan a megelőző negyedévhez képest is, így 2011 eleje óta nem látott értéken áll. A folyó negyedévben azonban a spread ismét szűkült. A Mol számára a különbözet alakulása azért lényeges, mert finomítóiban jellemzően az orosz olajat dolgozza fel, míg termékeinek árát a Brenthez igazítja. Vagyis a Molnak az a jó, ha a Brent-Ural különbözet minél tágabb.a dollár és a forint árfolyamának - fentiekben már részletezett - alakulása a finomítás-kereskedelem divízióra is hasonló hatást gyakorolt, mint a kutatás-termelés üzletág esetében.a fenti tényezők következtében a Mol csoportszintű finomítói árrése hordónként 6,6 dollárra emelkedett a negyedévben, ami több mint 30 százalékkal alacsonyabb a bázisidőszaki értéknél, és több mint 40 százalékkal a megelőző negyedévinél.a petrolkémiai tevékenység jövedelmezőségét tükröző margin is jelentős csökkenést mutatott év/év alapon, és közel 30 százalékkal maradt el 2016 utolsó negyedévében az egy évvel korábbitól. A petrolkémia egyre hangsúlyosabb a Molnál, a társaság hosszú távú stratégiája alapján a petrolkémia szerepe tovább nőhet, noha a korábbi negyedévben a feldolgozás-kereskedelem EBITDA-jában részaránya 35-ről 30 százalék körüli szintre mérséklődött éves összevetésben.