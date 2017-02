Az OPPO és a vivo is lenyomta az iPhone-t

Tavaly Kínában összesen 467 millió okostelefont adtak el. A piac 8,7%-kal bővült 2016-ban, míg korábban a külföldi gyártók voltak a meghatározóak, mostanra egyértelmű a kínai fölény. A lista első 3 helyén az OPPO, a Huawei és a vivo áll. A három nagy kínai gyártó összesített piaci részesedése 48% vagyis ők adják a kínai okostelefon piacnak közel a felét.Az Apple eladásai közel negyedével csökkentek tavaly, az iPhone-ok piaci részesedése már csak 9,6%, ráadásul egy bővülő piacon csökkentek az Apple eladásai. Piaci részesedés vesztésre korábban soha nem volt példa az Apple-nél, ez most először következett be.Habár csökkent az Apple részesedése és az eladott darabszám, ez arra vezethető vissza, hogy a kínai fogyasztók kivárnak, hiszen 2017 negyedik negyedévében kijöhet a legújabb iPhone. Ez önmagában nem indokolná a részesedés visszaszerzését/növelését, azonban a 2017 szeptemberi esemény jubileumi lesz, hiszen az iPhone 10. évfordulója következik.

Az elmúlt években tapasztalható exponenciális online piaci növekedés Kínában lassulni látszik, ezért a gyártók nagy energiákkal elkezdték kiépíteni a hagyományos üzlethálózatukat.Az IDC arra számít, hogy idén a nemzetközi piacokon jelenleg legsikeresebb Huawei példáját követik majd a kínai gyártók, amely a leszállított okostelefonok felét külföldön értékesíti. Elsődleges nemzetközi célpiac India, de természetesen Európa és Amerika is szerepel a terjeszkedési listán.A trendeknek megfelelően a kínai gyártók legújabb példányai hajlított kijelzővel és dupla kamerával érkezhetnek, és egyéb olyan újítások is várhatóak, amelyeket a tengerentúli versenytársak nem tudnak vagy nem mernek piacra dobni. Ezen belül a várakozások szerint folyamatosan fejlesztik a kamerák minőségét, főként az előlapi kamerákét, hiszen Kínában tombol a szelfi divat.A kínai gyártók telefonjai nagyon sokat fejlődtek az elmúlt években, az eladási listákat Kínában már vezetik és egyre inkább a nemzetközi piacok meghódítása a cél, a teljes képhez azonban az is hozzátartozik, hogy értelmezhető profitot nem sok gyártó tud elérni az okostelefon gyártással, miközben az Apple adja az iparági profit csaknem egészét.