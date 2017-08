Az ország lehetne a legnagyobb aranykitermelő Európában, de a miniszterelnök nem hagyja

Arany, ezüst, maradhat a föld alatt

Sok a baj a bányákkal

Görögország az élre ugrana

A Chalkidiki-félsziget hegyei alatt akár 230 tonna arany és akár 1500 tonna ezüst is lehet, legalábbis erre jutottak a kanadai bányacég, az Eldorado Gold szakértői, a kanadai cég görög leányvállalata, a Hellas Gold pedig meg is tette az előkészületeket a nemesfémek kitermelésére. A görög cég már 1200 alkalmazottat foglalkoztat, az alvállalkozóknál további 1200 fő dolgozik, a projektre a kanadai cég közel 2 milliárd dollárt költene.A Hellas Gold három bányát nyitna, ezek közül kettőben már 2015-ben meg akarta kezdeni a kitermelést a bányatársaság, amit azért nem tettek meg, mert a Ciprász-kormány újra és újra megtagadta az építési és kitermelési engedélyek kiadását . Az energetikáért felelős görög miniszter, Giorgos Stathakis bejelentette, hogy a kormány eljárást indít, amelyben egyeztetésekre kerülne sor a kanadai bányatársaság görög leánycégével, de hogy pontosan miről egyeztetne a kormány és a cég, az nem derült ki, csak annyit tudni, hogy a kormány a közérdeket szeretné védeni, és a környezetvédelmi szabályok betartását szeretné elérni.George Burns, az Eldorado Gold vezérigazgatója azt állítja, hogy a görög kormány nem kereste meg hivatalosan a kanadai céget azzal kapcsolatban, hogy miről szeretnének egyeztetni velük. Egyesek szerint a görög kormány időhúzásra játszik, azt szeretnék elérni, hogy a kanadai bányacég elálljon a tervétől, és ne induljon meg az arany kitermelése. A második bánya megnyitásának hivatalos ünnepségét eredetileg júniusban, később szeptember 15-én tartották volna, a helyi politikusokat és a bányacég vezetőit már meg is hívták, de a cég elhalasztotta az ünnepséget, mivel a bányatársaság nem kapta meg a megfelelő engedélyeket.Az Eldorado Gold eddig közel 1 milliárd dollárt költött a görögországi bányáira, és további 1 milliárd dollárt költene, hogy azokat 25 éven keresztül működtesse. A kanadai vállalat már nem zárja ki, hogy feladja görög projektjeit, a vezérigazgató szerint a vállalatnak felelősen kell bánnia a részvényesek tulajdonával, ezért felülvizsgálják a görög befektetéseiket.A helyi lakosok megosztottak azzal kapcsolatban, hogy megadják-e az engedélyeket a bányatársaságnak. Egyesek szerint minden befektetőt tárt karokkal kell fogadni, aki beruházásokat hajt végre, és munkahelyeket teremt, mások szerint viszont környezeti veszélyekkel jár az aranybányászat, ezért a várható haszon ellenére is meg kell akadályozni, hogy a bányacég megkezdhesse a kitermelést. A 2400 alkalmazott és családtagjaik természetesen a bányák megnyitása mellett állnak ki, a projekt ellenzői viszont attól tartanak, hogy a bányászat miatt visszaeshet a turizmus, és szennyezőanyagok kerülhetnek a talajba, és az édesvízkészletek is szennyeződhetnek. A tiltakozásokat a Ciprász baloldali Sziriza pártja és az Arany Hajnal nevű szélsőjobboldali párt támogatásával szervezik. És tiltakozás alatt nem csak tüntetésekre kell gondolni, annál sokkal brutálisabb eszközökhöz is nyúlnak a projekt ellenzői. 2013-ban például felfegyverzett álarcosok támadták meg az egyik bányát, megkötözték az őröket, akiket benzinnel öntöttek le, az épületeket pedig felgyújtották.Az aranybányák ellenzői szerint katasztrofális környezeti hatásai lehetnek a kanadai cég projektjének, többek között azzal érvelnek, hogy az aranytartalmú ásványok feldolgozása során használt cianidos lúgzás miatt mérgező anyagok kerülnek a talajba, az Eldorado Gold azonban tagadja a vádakat, a cég egy másik speciális olvasztási eljárást használnak majd az arany kinyerésére. Erre azonban nem biztos, hogy lesz is lehetőségük, Panos Kammenos védelmi miniszter, a jobboldali populista párt, a Független görögök vezetője csalással és pénzmosással vádolja Hellas Goldot.Amennyiben az Eldorado Gold megnyithatná a bányáit, és helytállóak lennének a cég becslései a görögországi aranykészletekről, akkor Görögország a legnagyobb európai aranykitermelővé léphetne elő. Jelenleg Finnországban termelik ki a legtöbb aranyat Európában, a listán a finneket Svédország és Bulgária követi. Csak hogy perspektívába helyezzük, Európa a világ aranykitermelésének kevesebb mint 1 százalékát adja, a legnagyobb aranykitermelő országok Kína, Ausztrália és Oroszország.

Esik az Eldorado árfolyama

Részben a görögországi bányák megnyitásával kapcsolatos problémák miatt esik most már évek óta az Eldorado Gold árfolyama, az elmúlt 5 évben 82 százalékot, csak idén 45 százalékot esett az árfolyam.