Az OTP délután is küzd a 10 000 forinttal 2017.08.14 14:36

A délutáni kereskedésben továbbra is optimisták a befektetők a nyugat-európai és a régiós tőzsdéken is. A magyar részvénypiacon az OTP-papírok kivételével emelkedik a blue chipek árfolyama, közülük a Richter-részvények 1,1 százalékos és a Telekom-papírok 0,8 százalékos árfolyamemelkedése emelhető ki. Utóbbit a mai HSBC céláremelése is támogatja, 590 forintot határozott meg az angol bank.

Az OTP-részvények 10 000 forinton nyitottak, azóta mérsékelten 0,2 százalékot esett az árfolyam, egyelőre nem bír a meghatározó szint fölé lépni.